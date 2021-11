Le fabricant d’ASIC Canaan livre 2 000 plates-formes minières au Kazakhstan

Le fabricant de plates-formes minières crypto Canaan a livré 2 000 plates-formes minières Avalon au Kazakhstan, selon un communiqué de presse partagé avec CoinDesk lundi.

Le fabricant chinois de plates-formes a annoncé en juin qu’il diversifierait ses activités minières au Kazakhstan, à la suite de la répression chinoise contre l’industrie. Après la livraison, l’entité enregistrée à l’étranger de Canaan au Kazakhstan commencera des opérations conjointes et s’attend à ce que d’autres lots arrivent. tout au long de la semaine, indique le communiqué de presse. La société exploite actuellement 32 000 terahash par seconde (TH/s) de puissance de calcul et prévoit d’opérationnaliser 850 000 TH/s « à court terme », selon le communiqué de presse. Canaan prévoit de déployer 1,8 exahash par seconde au total, a déclaré le PDG et président Nangeng Zhang lors de son appel aux résultats du troisième trimestre selon The Block. Le Kazakhstan a travaillé sur une nouvelle réglementation pour faire face à l’afflux de mineurs suite à la répression en Chine.

