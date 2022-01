Le fabricant d’ASIC Canaan s’étend au Kazakhstan

Le fabricant d’équipements miniers Bitcoin (ASIC), Canaan Inc., a annoncé une nouvelle phase d’expansion de son marché. Il s’agit du pays d’Asie centrale, le Kazakhstan, vers lequel la société effectuerait d’importantes livraisons d’équipements miniers numériques. De cette façon, une nouvelle fenêtre de négociation commence pour cette entreprise cotée au Nasdaq.

Selon les chiffres de l’entreprise, quelque 10 300 équipes auraient été envoyées dans ce pays jusqu’au 31 décembre dernier. Ces expéditions seraient des ventes à des entreprises stationnées dans ce pays. Cependant, l’entreprise n’a pas fourni de détails sur les associations telles que les noms des entreprises qui achètent ses machines.

L’information a été rendue publique par le conseil d’administration de la société mardi dernier. De plus, ils s’assurent qu’il s’agit de la première phase d’un plan d’expédition plus large. Il faut prendre en considération que le Kazakhstan est l’un des pays avec le plus grand accueil de mineurs bannis de Chine après l’interdiction établie par les autorités de Pékin.

Qu’y a-t-il de si spécial avec les ASIC de Canaan ?

Canaan est considéré comme l’un des principaux fabricants d’ASIC au monde après Bitmain et MicroBT. Leurs équipes classiques sont parmi les meilleures. Cependant, les mises à jour jusqu’à récemment n’auraient pas été aussi compétitives que celles de ses rivaux. Ainsi, l’entreprise a commencé à s’essouffler en termes de demande pour ses modèles.

Après avoir démarré ses activités à la Bourse de New York, la société a commencé à lever des fonds importants pour améliorer ses modèles. Aujourd’hui, ils sont très appréciés et semblent remonter au bon vieux temps de la compétitivité. Cependant, concurrencer les deux autres entreprises ne semble pas être une tâche facile.

Malgré ces derniers, les ventes de l’entreprise semblent augmenter et d’importantes firmes occidentales acquièrent ses équipements. Une autre raison pour Canaan d’améliorer son marché est la demande excédentaire pour une offre limitée de la part des autres sociétés. Cette dernière serait largement motivée par la crise de pénurie de puces semi-conductrices.

Quoi qu’il en soit, l’équipement du fabricant chinois d’ASIC, Canaan Inc, semble conquérir de nouveaux espaces, parmi lesquels le Kazakhstan se démarque. La permissivité du gouvernement de ce pays apparaît comme l’un des principaux facteurs permettant à l’activité minière numérique de prospérer à l’intérieur de ses frontières.

Le fabricant d’ASIC Canaan Inc. est l’une des sociétés de sa région cotée au Nasdaq.

L’exode de Chine et le paradis d’Asie centrale

Comme déjà souligné, parmi les facteurs qui permettent l’augmentation des ventes de Canaan, se démarque la formule 2021. Elle consiste en la facilité de s’établir dans le pays, plus l’interdiction et la proximité de la Chine. Par conséquent, les autorités du pays ont annoncé une énergie bon marché et de faibles taxes pour les mineurs. Cela place le pays en tête des pays miniers. Mais ce n’est qu’après l’interdiction en Chine que des milliers de mineurs déplacés se sont installés dans ce pays.

L’afflux de mineurs est si important que les autorités ont récemment fait part de leurs inquiétudes quant à un éventuel déficit énergétique. Aujourd’hui, le Kazakhstan est classé cinquième en termes de hashrate de la plus importante des monnaies numériques en termes de capitalisation boursière.

De cette façon, le Kazakhstan devient l’un des principaux moteurs de la renaissance des ventes du fabricant d’ASIC Canaan Inc. Il est à noter que la directive de cette société a été l’une de celles qui sont sorties avec des termes plus sévères face à la l’interdiction de l’exploitation minière en Chine l’année dernière.

A cette époque, le PDG de la société Zhang Nangeng a déclaré que les sociétés minières faisaient une utilisation plus rationnelle de l’énergie par rapport aux autres branches. En outre, il a annoncé que leur contribution à l’économie nationale était d’un grand impact à tous égards.

