Le fabricant de cartes de baseball Topps et la MLB publieront des NFT officiels

Un ensemble de jetons non fongibles sera émis par le principal fabricant de cartes à collectionner aux États-Unis, Topps, en partenariat avec la Major League Baseball et MLB Players Inc.

La collection annuelle phare de cartes de baseball de Topps, qui doit désormais circuler sous forme de NFT, reflète le pivot de la société vers une transition numérique et une prise de conscience de l’attrait croissant et important des objets de collection basés sur la blockchain.

Pour aider à faire le pont entre les mondes traditionnel et numérique des collectionneurs, les illustrations des versions physiques de la version de baseball Topps Series 1 de cette année seront repensées et améliorées pour l’ensemble Topps MLB NFT sous licence officielle.

Une gamme de cartes de différents degrés de rareté allant de «commune» à «légendaire», ainsi que des cartes en édition limitée et anniversaire de platine, sera disponible à l’achat; de plus, la société utilise des animations graphiques et ce qu’elle appelle «modèles de cartes nostalgiques» et «autres fioritures numériques» pour accroître l’attrait du nouvel ensemble numérique. Evan Kaplan, directeur général de MLB Players, a déclaré:

«Alors que les objets de collection profitent d’un moment d’évasion avec les NFT et la technologie blockchain, nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon d’honorer les joueurs légendaires des années passées et nous attendons avec impatience les carrières incroyables qui attendent les stars d’aujourd’hui et les recrues en rupture.»

Topps n’est pas étranger à la blockchain et a depuis longtemps montré sa volonté de faire entrer un passe-temps traditionnel dans l’ère numérique. Parallèlement à sa série d’objets de collection Topps sous licence officielle sur une blockchain, la société a élargi sa suite d’applications mobiles de sport et de divertissement numériques de collection, y compris son application de baseball Topps Bunt.

Dans une récente interview, le président de Topps, Michael Eisner, a déclaré que le côté sport et divertissement de la société était déjà numérique à 25% et se développait rapidement. Alors que la société envisage maintenant de devenir publique, il a particulièrement choisi la blockchain et les NFT pour leur large attrait, notant qu’ils offrent à Topps la possibilité de participer au marché secondaire.

Dans le monde du baseball américain au sens large, Cointelegraph a récemment rapporté que l’Oakland Athletics de la MLB avait cette année commencé à accepter Bitcoin (BTC) comme paiement pour les suites de la saison à domicile et avait l’intention de conserver la crypto-monnaie obtenue à partir de toute vente de suites. Pendant ce temps, les entreprises de sport blockchain, telles que Chiliz, ont également lorgné la base de fans de la MLB via des jetons de fans de sport.