Le fabricant de cartes graphiques met en garde contre les dangers d’acheter des GPU miniers d’occasion

Avec la répression de la crypto-monnaie en Chine, nous avons entendu parler de GPU précédemment utilisés dans des configurations minières vendus d’occasion, mais pour ceux qui se sentent tentés de faire ce qui peut sembler être une bonne affaire – ou du moins un produit à un prix raisonnable – un fabricant de cartes graphiques a tenté de clarifier les dangers liés au retrait d’une ancienne carte minière.

Palit s’est entretenu avec le site technologique polonais Benchmark.pl (tel que signalé par PC Gamer) et note qu’en se basant sur des tests indépendants effectués sur des cartes graphiques qui ont été utilisées pour le crypto-mining, une baisse de 10 % des performances du GPU peut être attendue. pour chaque année, la carte a été utilisée pour l’exploitation minière 24h / 24 et 7j / 7 (donc près de 9 000 heures d’utilisation constante équivaut à une baisse de 10%).

Bien sûr, cela fait quelques hypothèses, mais il s’agit d’une attente moyenne du bagage de performances qu’une ancienne carte graphique pourrait transporter. Il n’y a, bien sûr, aucun moyen de savoir à quel point le mineur a pu conduire un GPU revendu particulier, et comme le souligne PC Gamer, certaines personnes sont plus prudentes que d’autres – et peuvent même avoir sous-volté la carte pour une meilleure efficacité, et s’en est un peu occupé.

Cependant, il est plus que probable que les cartes graphiques impliquées dans les opérations minières aient été maltraitées, poussées à fond 24h/24 et 7j/7 et chauffent dans des environnements mal ventilés, elles ne seront donc probablement pas en très bon état, comme le souligne Palit.

Un autre problème est que les mineurs se rendent compte que lorsque les gens voient qu’une carte est une ancienne carte de minage, ils seront plus méfiants et moins susceptibles d’acheter, donc la chose évidente à faire est de mentir et de ne pas admettre que le GPU a été l’un des ceux qui travaillent dans la chaleur des mines. Ils prétendront simplement qu’il s’agit de cartes presque neuves, ou bien les reconditionneront pour ressembler à des produits entièrement nouveaux.

En d’autres termes, comme nous l’avons déjà expliqué, avec l’afflux de GPU miniers d’occasion, vous devez faire très attention au marché de l’occasion pour les cartes graphiques. En particulier, faites attention aux choses suspectes comme une carte à vendre dont le refroidisseur de stock a été remplacé (ce que vous ne verrez normalement pas).

Analyse : Danger clair et présent

Naturellement, Palit a ici un certain parti pris pour persuader les gens qu’ils devraient acheter des GPU neufs plutôt que d’occasion, vu que c’est son affaire. Mais les dangers inhérents à la prise d’une telle carte graphique sont quelque chose dont nous avons mis en garde dans le passé, comme mentionné ci-dessus, et il y a des risques clairs impliqués.

L’achat d’un GPU d’occasion est un peu un champ de mines (ahem) à tout moment, mais avec la fermeture de grandes opérations minières, si les cartes usagées doivent être déplacées, il est évidemment dans leur intérêt de le faire avant que le marché ne corrige davantage. (alors que les prix exorbitants et les difficultés de stock sont toujours une épine dans le pied des acheteurs – une réalité qui semble changer, lentement mais sûrement). Donc, pour le moment, il vaut la peine de faire en sorte que les acheteurs de cartes graphiques usagées – ou plus précisément, de prétendus nouveaux GPU comme eBay et StockX – devraient faire plus attention que jamais à qui ils achètent.

Bien sûr, la répression du minage de crypto-monnaie est également une bonne nouvelle en termes de baisse des prix des nouveaux GPU, avec la baisse du côté crypto de l’équation de la demande. Tout cela signifie qu’à moins que vous ne soyez vraiment, vraiment désespéré, jouer à un jeu d’attente pour le moment, plutôt que de sauter à l’achat d’une carte graphique, est probablement le choix le plus intelligent à faire.

