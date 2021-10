Le fabricant de casques de sport de haute technologie Vicis développera le centre de R&D de Seattle sous son nouveau propriétaire

Le Vicis ZERO2 est le casque phare du fabricant de matériel high-tech. (Photo de Vicis)

Vicis maintiendra une présence à Seattle, deux ans après que le fabricant de casques a connu une chute majeure et soudaine en 2019.

Vicis appartient désormais à Certor Sports, une société qui exploite plusieurs marques d’articles de sport formée l’année dernière par Innovatus Capital Partners, basée à New York.

L’année dernière, Innovatus a acheté les actifs de Vicis sous séquestre pour moins de 3 millions de dollars et a formé une nouvelle société. Cela a aidé à ramener un petit groupe d’ingénieurs et de spécialistes du marketing de Vicis qui travaillent à Seattle.

Certor a déclaré jeudi qu’il maintiendrait son bureau de R&D à Seattle, où il emploie 10 personnes et prévoit d’ajouter 4 à 5 travailleurs supplémentaires au cours de la prochaine année. Le bureau servira de R&D pour Vicis et d’autres marques Certor.

Certor ouvrira une installation de 230 000 pieds carrés à Plainfield, Indiana, pour son nouveau siège social. L’entreprise de 250 personnes exploite également le principal fabricant de casques de football Schutt.

Après avoir quitté l’Université de Washington en 2014, Vicis a attiré l’attention pour son casque unique qui comportait des couches spécialisées conçues pour atténuer l’impact des coups écrasants qui provoquent des commotions cérébrales et mettent la santé des joueurs de football professionnels en danger.

Il a levé plus de 85 millions de dollars sur cinq ans auprès de plus de 400 investisseurs tels que les joueurs actuels et anciens de la NFL Aaron Rodgers, Russell Wilson, Doug Baldwin, Alex Smith, Roger Staubach et Jerry Rice.

Mais alors même que le casque gagnait du terrain auprès des stars de la NFL et des équipes de la NCAA, Vicis a rencontré plusieurs problèmes.

Des rapports antérieurs de . ont montré que l’entreprise mettait trop l’accent sur la conquête des parts de marché des opérateurs historiques plutôt que sur la réalisation de bénéfices, entre autres problèmes. Les troubles ont surpris certains actionnaires. Vicis n’a pas pu lever plus d’argent avant de fermer l’entreprise et de licencier plus de 100 employés en décembre 2019.

Plus tôt cette année, Vicis a lancé ZERO2, le casque phare de l’entreprise, qui a pris les trois premières places dans les résultats annuels des tests de performance en laboratoire des casques dans lesquels les casques sont évalués par des experts indépendants, mesurant la capacité de l’équipement à réduire la gravité des impacts à la tête. .

Certor a déclaré que plus de 30% des joueurs de la NFL portent un casque Vicis ou Schutt. La star de Wilson et des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, utilise le casque Vicis cette saison, entre autres.

Vicis a été fondée à l’origine par Per Reinhall, ancien président du département d’ingénierie mécanique de l’UW ; Samuel Browd, professeur de chirurgie neurologique à l’UW ; et l’ancien PDG Dave Marver, qui a démissionné en novembre 2019. Marver est maintenant PDG d’Onward, une société de dispositifs médicaux basée aux Pays-Bas. Le professeur d’ingénierie UW Jonathan Posner est un autre co-fondateur; il a quitté l’entreprise en 2015.