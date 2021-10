Le fabricant de chatbot soutenu par Jio Platforms, Haptik, lance une application permettant aux MPME de développer leurs activités sur WhatsApp

Reliance Industries avait levé 5,7 milliards de dollars en échange d’une vente de 10% des parts de son entreprise numérique Jio Platforms à Facebook de Mark Zuckerberg en avril de l’année dernière. (Image représentative)

Technologie pour les MPME : Haptik, propriété de Reliance Jio Platforms, qui développe des chatbots pour résoudre les requêtes des clients, a annoncé mardi le déploiement complet de son application Interakt pour aider les MPME à gérer les interactions avec les clients et les ventes sur WhatsApp. Interakt est le fournisseur de solutions API pour WhatsApp Business, lancé pour aider à convertir les demandes de produits sur WhatsApp en clients payants, prendre des commandes sur WhatsApp, aider à récupérer les paniers abandonnés en ventes, envoyer les détails de la commande et les mises à jour aux clients et interagir avec eux via le support multi-agent .

L’application, qui compte plus de 5 000 installations Android, est le premier produit d’Haptik créé pour les MPME et fournit un numéro WhatsApp Business dédié qu’elles peuvent utiliser pour communiquer avec leurs clients. Il agit comme un CRM tout-en-un, une gestion de campagne, un outil d’automatisation du marketing et un canal de vente.

Le lancement intervient au milieu de la croissance des marques Direct To Consumer (D2C) sur Internet qui cherchent à tirer parti des interactions personnalisées avec les clients via des plateformes de chat telles que WhatsApp. L’application de messagerie appartenant à Facebook WhatsApp offre déjà aux petites entreprises la plate-forme pour se connecter avec les clients et leur vendre directement via l’application WhatsApp Business qui compte plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, dont plus de 15 millions en Inde. Interakt cible ces 15 millions de MPME.

« Nous ciblons actuellement plus de 15 millions de PME technologiques en Inde qui utilisent l’application WhatsApp Business chaque mois. Nous proposons des intégrations avec presque toutes les principales plateformes de commerce électronique. Nous avons également une application Shopify native qui permet aux commerçants Shopify de connecter de manière transparente leur boutique à leur numéro WhatsApp Business et de configurer en quelques clics des notifications WhatsApp automatisées sur divers événements tels que la récupération de panier, la confirmation de paiement à la livraison, les mises à jour de commande, etc. », a déclaré Aakrit Vaish, co-fondateur et PDG de Haptik à Financial Express Online. Jio avait acquis la participation majoritaire dans Haptik en avril 2019 pour environ Rs 700 crores.

Interakt lancera bientôt une fonctionnalité de catalogue pour permettre aux commerçants de présenter leurs offres de produits et aux clients de découvrir et de compléter leurs achats sans quitter WhatsApp. L’application a été lancée pour un accès anticipé il y a quelques mois afin que les entreprises puissent la tester. Avant son lancement officiel, Haptik a déclaré qu’il comptait déjà plus de 500 MPME qui l’utilisaient, y compris des marques D2C de premier plan telles que The Pillow Company, Bare Anatomy, Superbottoms, Flo Mattress, Sleepy Owl, Priyaasi, etc.

Interakt souhaite multiplier par 10 sa base de clients en six à 12 mois. L’application peut s’intégrer aux magasins en ligne, aux CRM et aux plateformes telles que Magento, WebEngage, ZOHO, Facebook Ads, Google Sheets, HubSpot, etc., en dehors de Shopify.

« WhatsApp compte actuellement environ 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, ce qui en fait le canal de communication préféré des entreprises qui tentent d’atteindre et de convertir leurs clients. Actuellement, l’accent est mis sur les entreprises D2C et de commerce électronique, mais nous avons également des clients dans des secteurs tels que la fintech, l’edtech, la technologie alimentaire, l’automobile, la banque, l’hôtellerie et les produits de grande consommation », a ajouté Vaish.

Reliance Industries avait levé 5,7 milliards de dollars en échange d’une vente de 10% des parts de son entreprise numérique Jio Platforms à Facebook de Mark Zuckerberg en avril de l’année dernière pour développer des capacités technologiques pour le vaste secteur des MPME en Inde et saisir l’opportunité de numériser de telles entreprises. En mars de cette année, Reliance Jio avait lancé une solution technologique intégrée JioBusiness axée sur 50 millions de MPME. L’offre comprenait une connectivité fibre de niveau entreprise pour offrir des services de voix et de données, des solutions numériques pour aider les MPME à gérer et développer leur entreprise, et des appareils pour permettre des solutions numériques pour ces entreprises, a déclaré la société.

