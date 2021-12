Le fabricant de drones DJI fait face à de nouvelles sanctions américaines pour des problèmes de surveillance

Les États-Unis prennent une autre mesure contre le fabricant de drones populaire DJI alors que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor le place, ainsi que sept autres sociétés, sur une liste de blocage des investissements.

L’annonce a été faite jeudi à la suite d’informations selon lesquelles DJI ferait partie des entreprises ciblées par le gouvernement américain. Selon le Trésor, ces sociétés « soutiennent activement la surveillance biométrique et le suivi des minorités ethniques et religieuses en Chine, en particulier la minorité ouïghoure à majorité musulmane du Xinjiang ».

Aujourd’hui, l’OFAC du Trésor a identifié 8 entreprises technologiques chinoises dans le cadre du Complexe militaro-industriel chinois. Ces 8 entités soutiennent activement la surveillance biométrique et le suivi des minorités ethniques et religieuses en Chine.https://t.co/MpGbAhsMxP – Département du Trésor (@USTreasury) 16 décembre 2021

Plus précisément, le Trésor a déclaré que DJI « opéra ou a opéré dans le secteur des technologies de surveillance de l’économie de la RPC. SZ DJI a fourni des drones au Bureau de la sécurité publique du Xinjiang, qui sont utilisés pour surveiller les Ouïghours au Xinjiang ».

DJI est la société la plus connue pour fabriquer des drones populaires comme le Mavic, mais fabrique également certains des meilleurs cardans pour smartphones comme le nouvel Osmo Mobile 5.

L’année dernière, le département américain du Commerce a placé DJI sur sa liste d’entités, empêchant les entreprises américaines de fournir de la technologie à DJI à moins qu’elles n’aient une licence pour le faire. On croyait alors que les produits de DJI « permettaient des violations des droits de l’homme à grande échelle en Chine par le biais d’une collecte et d’une analyse génétique abusives ou d’une surveillance de haute technologie ».

La nouvelle liste empêche les investisseurs américains d’acheter ou de vendre des actions de la société, comme l’a noté Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.

L’action d’aujourd’hui met en lumière la manière dont les entreprises privées des secteurs des technologies de défense et de surveillance en Chine coopèrent activement avec les efforts du gouvernement pour réprimer les membres des groupes minoritaires ethniques et religieux. Le Trésor reste déterminé à s’assurer que le système financier américain et les investisseurs américains ne soutiennent pas ces activités.

Bien que cette décision exerce davantage de pression sur DJI et le gouvernement chinois, DJI peut continuer à vendre ses produits aux États-Unis, contrairement à Huawei, qui s’est vu imposer des sanctions plus sévères.

DJI n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter, mais a signalé dans d’autres publications sa réponse à la suite du placement de l’année dernière sur la liste des entités, affirmant qu’il n’avait « rien fait pour justifier son inscription sur la liste des entités ».

