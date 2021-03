Le fabricant de Fortnite Epic Games dépose une plainte contre Apple auprès du régulateur britannique

Apple a exclu Fortnite d’Epic de l’App Store après que le créateur du jeu ait tenté d’éviter les frais de 30% d’Apple sur certains achats intégrés sur l’App Store.

Le fabricant de Fortnite Epic Games a déposé une plainte auprès du régulateur britannique de la concurrence accusant Apple Inc de comportement anticoncurrentiel à l’égard de l’App Store. La plainte a été déposée à l’appui d’une enquête de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) contre Apple, qui a été ouverte plus tôt ce mois-ci après des plaintes selon lesquelles les conditions générales du fabricant d’iPhone pour les développeurs d’applications étaient injustes. L’AMC examine les préoccupations selon lesquelles les conditions générales d’Apple pour les développeurs d’applications sont injustes. En outre, il cherche également à savoir si l’entreprise abuse de sa position dominante sur le marché concernant la distribution d’applications sur les appareils Apple au Royaume-Uni. Selon une déclaration d’Epic Games, les termes et conditions de l’App Store d’Apple «des règles prohibitives et restrictives régissant la distribution d’applications et le traitement des paiements» ont enfreint la loi britannique sur la concurrence.

Il est à noter que les politiques de paiement liées à l’App Store d’Apple suscitent depuis longtemps des plaintes de la part des développeurs d’applications car elles les obligent à utiliser son système de paiement, qui facture une commission comprise entre 15% et 30%. Apple a exclu le Fortnite d’Epic de l’App Store après que le créateur du jeu ait tenté d’éviter les frais de 30% d’Apple sur certains achats intégrés sur l’App Store en lançant son propre système de paiement intégré. Epic et Apple ont engagé de multiples poursuites à travers le monde depuis que le différend sur les commissions de paiement des applications a fait surface l’année dernière. En réponse à la suppression de Fortnite des magasins d’applications, Epic Games avait intenté une action en justice aux États-Unis et en Australie contre les deux sociétés et déposé une plainte antitrust contre Apple dans l’UE, qui soutient également une enquête en cours de la Commission européenne.

Selon Tim Sweeney, fondateur et directeur général d’Epic Games, les pratiques d’Apple entraînent des coûts artificiellement gonflés pour les consommateurs et étouffent l’innovation chez les développeurs. «En maîtrisant la concurrence et en exerçant son pouvoir de monopole sur la distribution des applications et les paiements, Apple prive les consommateurs britanniques du droit de choisir comment et où ils obtiennent leurs applications, tout en enfermant les développeurs dans un marché unique qui permet à Apple de facturer le taux de commission de leur choix, » il ajouta.

En réponse à cela, le porte-parole d’Apple a déclaré qu’Epic souhaitait fonctionner selon un ensemble de règles différent de celles qui s’appliquent à tous les autres développeurs, ce qui est faux. «Il n’est pas surprenant qu’Epic fasse avancer son programme devant l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, car nous les avons vus utiliser le même manuel dans le monde entier», a précisé un porte-parole d’Apple.

