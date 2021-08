Le fabricant de jeux Razer surprend avec un robot pour nettoyer les mers, d’autres sociétés devraient emboîter le pas | La technologie

C’est le nouveau “périphérique” de Razer. Et non, vous ne pouvez pas le connecter à un PC… Mais il ramassera des milliers de kilos de déchets.

Avec des taux de pollution et des températures qui battent des records tous les deux jours, il est évident que nous devons faire quelque chose maintenant. Et les entreprises technologiques doivent mener cette réaction.

C’est bien beau pour les constructeurs automobiles ou les pays d’annoncer qu’ils feront le saut vers les moteurs électriques ou réduiront les émissions en 2030 ou 2040, mais nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Alors il pense Razer, le fabricant populaire de périphériques de jeu, qui a surpris avec l’annonce de un bateau autonome avec Intelligence Artificielle pour nettoyer les mers.

Razer s’est associé à Clearbot, qui fabrique déjà ces types de bateaux, et les aidera à les affiner, tout en finançant leur fabrication. Ici vous pouvez voir le bateau de nettoyage Razer :

Il s’agit de un robot autonome qui fonctionne à l’énergie solaire, vous pouvez donc travailler sans surveillance 24 heures sur 24.

Grâce à l’intelligence artificielle, il est capable de détecter les ordures dans un rayon de 2 mètres. Puis il s’y rend pour le ramasser et le ranger dans des filets, qui sont changés lorsqu’ils sont pleins.

Razer Clearbot non seulement ramasse les ordures, mais est capable d’identifier son type, grâce à caméras avec reconnaissance optique par AI.

Distinguer les bouteilles, canettes, plastiques et autres matériaux, quelles positions sur une carte via GPS.

Ces informations seront très utiles aux scientifiques pour déterminer d’où viennent les déchets, comment ils voyagent dans les mers et les endroits où ils s’accumulent le plus, entre autres données précieuses.

Ce n’est qu’une des nombreuses initiatives vertes de Razer, qui vise à devenir une entreprise à zéro émission d’ici 2030.

De nombreuses autres entreprises technologiques devraient montrer l’exemple et, au-delà des mots et des bonnes intentions, commencer à s’impliquer plus directement dans des projets de lutte contre la pollution et le changement climatique.