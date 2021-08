Le fabricant de logiciels de mentorat Chronus lève 78 millions de dollars alors que la main-d’œuvre hybride et les besoins de DEI stimulent la demande

Seena Mortzavi, PDG de Chronus. (Photo de chronique)

Chronus, le fabricant de logiciels de mentorat basé à Bellevue, dans l’État de Washington, a annoncé mercredi un nouveau financement de 78 millions de dollars, avec des plans pour étendre sa plate-forme à mesure que le travail hybride devient plus courant.

Chronus fournit des outils numériques pour aider les entreprises à exécuter des programmes de développement des employés pour le mentorat et le coaching. Le nouvel investissement important provient de Level Equity, basé à New York et à San Francisco.

La demande pour le produit Chronus s’est accélérée pendant le passage de la pandémie de COVID-19 à des environnements de travail plus éloignés et hybrides ainsi que pendant l’appel en cours pour plus d’inclusion sur le lieu de travail. Chronus s’intègre aux technologies de la main-d’œuvre, notamment Microsoft Teams, Slack et Zoom, et héberge également sa propre vidéoconférence sur la plate-forme appelée Virtual Meet.

L’entreprise aide également les entreprises avec des programmes de formation sur la rétention, le développement des talents et la diversité, l’équité et l’inclusion.

La PDG de Chronus, Seena Mortazavi, a déclaré que Chronus se distingue de ses concurrents par ses capacités DEI, une plate-forme qui peut être configurée et mise à l’échelle en fonction des besoins d’une organisation et des analyses robustes.

Il a déclaré que le nouveau financement sera utilisé pour investir davantage dans la plate-forme, élargir les équipes de vente et de marketing et ajouter plus d’employés.

Les clients incluent Amazon, Hearst Communications, McGraw Hill et plus encore.

Fondée en 2007, Chronus emploie environ 85 personnes, dont 35 aux États-Unis et 50 en Inde.

La société a été amorcée jusqu’en 2015, date à laquelle elle a été acquise pour un montant non divulgué par un fonds de recherche dirigé par Mortazavi. Chronus n’a pris aucun capital-risque et l’argent de Level Equity est le premier investissement significatif dans Chronus.

Mortazavi a déclaré que Chronus avait atteint un chiffre d’affaires record au cours de trois des quatre derniers trimestres.