Le fabricant de logiciels espions Pegasus NSO à court d’argent

Le fabricant de logiciels espions Pegasus, NSO Group, serait à court d’argent suite aux actions du gouvernement américain et d’Apple. Cela a conduit l’entreprise à explorer des options pour se mettre en vente.

Deux fonds américains ont manifesté leur intérêt, affirmant qu’ils feraient passer la mission de l’entreprise d’offensive à défensive, bien que des scepticismes aient été exprimés à ce sujet…

NSO Group fabrique un logiciel espion appelé Pegasus, qui est vendu au gouvernement et aux organismes chargés de l’application de la loi. La société achète des vulnérabilités dites zero-day (celles qui sont inconnues d’Apple) auprès de pirates informatiques, et son logiciel serait capable de monter des exploits zero-click – où aucune interaction de l’utilisateur n’est requise par la cible. […] NSO ne vend Pegasus qu’aux gouvernements, mais ses clients incluent des pays avec des antécédents en matière de droits de l’homme extrêmement pauvres – avec des opposants politiques et d’autres ciblés.

L’entreprise est de plus en plus surveillée depuis un exposé d’Amnesty International. Le gouvernement américain a par la suite qualifié l’entreprise de risque pour la sécurité nationale, interdisant l’importation et la vente de ses logiciels espions.

Apple a suivi cela en poursuivant l’entreprise pour atteinte à la vie privée des utilisateurs d’iPhone et a commencé à rechercher des signes de compromission sur les iPhones par Pegasus, informant les propriétaires qu’ils semblaient avoir été ciblés,

Bloomberg rapporte que la société est maintenant à court de liquidités et explore des options de sortie.

NSO Group Ltd., la société de logiciels espions en proie au scandale qui risque de faire défaut sur ses dettes, explore des options qui incluent la fermeture de son unité controversée Pegasus et la vente de l’ensemble de l’entreprise, selon des personnes proches du dossier. Des pourparlers ont eu lieu avec plusieurs fonds d’investissement au sujet de mouvements qui incluent un refinancement ou une vente pure et simple, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées.

Le rapport affirme que Pegasus serait réutilisé, du piratage des smartphones à leur protection.

Les nouveaux propriétaires potentiels comprennent deux fonds américains qui ont discuté de la prise de contrôle et de la fermeture de Pegasus, a déclaré l’une des personnes. Dans ce scénario, les fonds injecteraient alors environ 200 millions de dollars de nouveaux capitaux pour transformer le savoir-faire derrière Pegasus en services de cybersécurité strictement défensifs.

Cependant, TNW note que ce plan signalé pour développer un produit de sécurité est accueilli avec scepticisme.

De grandes entreprises technologiques, dont Meta et Apple, ont poursuivi la société israélienne pour avoir exploité leurs plateformes et espionné les gens. Difficile donc de faire confiance à ce genre de produit dans un avatar défensif. De plus, il y aura probablement des soupçons quant à la présence de portes dérobées intégrées à ses nouveaux produits. Ronald Deibert, le directeur de la société de recherche basée au Canada Citizen Labs, a averti que nous devrions rechercher une nouvelle image de marque du produit. « Avertissement : ne croyez pas le battage médiatique sur les produits « défensifs ». Qui ferait confiance à cette entreprise pour la défense ? Méfiez-vous également du changement de marque de l’entreprise.’

Ce n’est pas souvent que nous espérons qu’une entreprise échoue, mais nous ferons une exception ici.

Photo : Mikhail Fesenko/Unsplash

