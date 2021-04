Le fabricant de marionnettes “ 31 minutes ” est mort de Covid-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le programme chilien 31 minutes annoncé par Twitter que le créateur des marionnettes qui apparaissent dans la série est mort par le Covid-19. Son nom était Antonio Jofré, 44 ans.

«Avec son art et son art généreusement livrés, Armando C’était une pièce fondamentale dans la création de nos personnages. Dans ces moments douloureux, un câlin à sa famille et un autre au ciel, lui souhaitant la vie éternelle. Tu seras toujours avec nous », était le message de 31 minutes.

Aujourd’hui est un jour très triste pendant 31 minutes. Armando Jofré, fabricant de marionnettes de la série depuis nos origines, est décédé à l’âge de 44 ans des suites de Covid-19. pic.twitter.com/ZMGxhQguRA – 31 minutes (@ 31minutos_tv) 22 avril 2021

Avec des photographies de Armando Jofré et certains de ses marionnettes, Quoi Huachimingo, Anacleto Oui Cucky, le «bulletin d’information le plus véridique de la la télé”Dit qu’il est en deuil.

“Aujourd’hui est un jour très triste pour 31 minutes. Armando Jofré, fabricant de marionnettes de la série depuis nos origines, est décédé à l’âge de 44 ans des suites de Covid-19“, a écrit.

Les Ventilateurs de la série ont regretté les nouvelles commentées via les réseaux sociaux. Au Twitter la publication a près de 10 mille réactions en seulement une heure et en Facebook plus de 90 mille réactions.

La Serie télévisée a débuté en mars 2003 en le Chili via le réseau TVN, il a immédiatement atteint sa popularité en l’Amérique latine. Au Mexique, la série est diffusée à travers Onze TV.

