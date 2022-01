Le fabricant de NexDock lance NexPad et NexMonitor

TL;DR

Nex Computers, fabricant du NexDock, vient de lancer le NexPad et le NexMonitor. Le NexMonitor transforme votre téléphone en ordinateur de bureau pour 449 $. Le NexPad transforme votre téléphone en une grande tablette pour 249 $.

Si vous êtes intéressé par un ordinateur portable – une coque d’ordinateur portable alimentée par votre smartphone ou votre ordinateur monocarte – vous voulez probablement quelque chose de Nex Computer. Bien que de nombreux produits concurrents aient été lancés, le NexDock est devenu l’étalon-or pour l’industrie.

Au CES 2022, Nex Computer lance deux nouveaux produits : le NexPad et le NexMonitor. Les deux appareils visent à faire pour les tablettes et les ordinateurs de bureau ce que le NexDock a fait pour les ordinateurs portables : vous permettre d’utiliser votre téléphone pour tout.

Un NexDock mais pour votre bureau

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez avoir un bon aperçu du NexMonitor. Il utilise une plaque de montage magnétique à droite du moniteur pour vous offrir un moyen simple et propre de connecter votre téléphone au système.

Une fois connecté, votre téléphone devient le cerveau de l’opération. Si vous possédez un téléphone Samsung ou Motorola (ou un autre appareil avec un système de bureau intégré), vous pourrez utiliser votre téléphone en mode bureau. Si vous avez un téléphone sans Dex ou quelque chose de similaire, le NexMonitor reflétera simplement l’écran de votre appareil.

L’idée est que vous accrochez votre téléphone au NexMonitor, puis utilisez un clavier et une souris comme vous le feriez sur un ordinateur de bureau. Vous pouvez travailler, naviguer sur le Web ou même jouer avec cette configuration. Lorsque vous êtes prêt à passer à autre chose, débranchez simplement votre téléphone et passez votre journée en emportant vos fichiers et la progression du jeu avec vous.

Bien sûr, NexMonitor fonctionne également comme un moniteur « normal ». Tant que votre PC ou ordinateur portable prend en charge un moniteur USB-C, vous pouvez le connecter directement. Le NexMonitor chargera même votre ordinateur portable/PC s’il le prend en charge.

Il y aura des versions 2K et 4K du NexMonitor. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant avec un délai de livraison au T2 2022. Le prix commence à 449 $.

NexPad transforme un téléphone en tablette

Non content de lancer un seul produit au CES, Nex Computers propose également le NexPad. Comme le NexDock et le NexMonitor, le NexPad transforme votre téléphone en tablette.

Comme on pouvait s’y attendre, la « tablette » est un écran tactile de 12 pouces. Il s’agit d’un écran 1080p au format 16:9, un peu comme l’écran du NexDock Touch. En dessous se trouve un panneau magnétique. Vous pouvez accrocher votre smartphone ici, le brancher avec le câble USB-C fourni, puis utiliser votre téléphone en mode tablette. Comme avec le NexDock/NexMonitor, si votre téléphone dispose d’un mode bureau, il fonctionnera sur cet écran de tablette.

Grâce à une ingénierie et à une conception formidables, le NexPad peut également s’accrocher magnétiquement à l’arrière de votre ordinateur portable. En utilisant le câble, vous pouvez ainsi profiter d’une expérience de double moniteur prête pour le voyage. Vous n’avez pas d’ordinateur portable en métal ? Pas grave, vous pouvez simplement placer le NexPad à côté de votre ordinateur portable avec son support inclus.

