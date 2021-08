Le fabricant de Pokémon GO Niantic acquiert l’application iPhone de numérisation 3D Scanivere

Dans son objectif de créer une carte 3D réaliste du monde, Niantic a maintenant acquis l’application de numérisation 3D pour iPhone/iPad Scanivere.

Tel que rapporté par TechCrunch, Scaniverse “restera sur l’App Store, avec des plans pour continuer à le prendre en charge en tant qu’application autonome”, et les fonctionnalités précédemment disponibles par abonnement, y compris le traitement à haute résolution et la prise en charge de l’exportation de modèles vers d’autres logiciels 3D, seront désormais sois libre.

Selon la publication, « l’un des objectifs de Niantic est de créer une carte du monde en 3D détaillée et en constante évolution – une étape qu’ils considèrent comme fondamentale pour permettre de véritables et riches expériences de réalité augmentée si/quand le monde adopte quelque chose comme des lunettes AR. “

Comme Niantic compte beaucoup sur l’amélioration de la réalité augmentée au fil du temps, car ses jeux en dépendent, la société s’efforce d’avoir une carte 3D réaliste du monde.

En 2020, par exemple, Niantic a lancé une fonctionnalité de cartographie AR pour les utilisateurs de Pokémon GO dans certains PokéStops du monde entier. Avec cela, les joueurs pourraient recevoir des récompenses lorsqu’ils scannaient un PokéStop en suivant ces quatre points :

Un scan de 20 à 30 secondes qui maintient le PokéStop au centre du cadre et est visible de haut en bas à l’intérieur du cadre. Maintenez une vitesse de déplacement et une distance constantes entre vous et l’objet. Si possible, marchez à 360 degrés autour du PokéStop. S’il n’est pas possible de faire tout le tour, 180 degrés fonctionneront toujours. PokéStop Scans réalisés dans diverses conditions environnementales (éclairage à différents moments de la journée, différents types de météo, etc.).

En dehors de cela, Niantic s’associe à de grandes entreprises et franchises pour créer des jeux AR, comme il l’a fait avec Nintendo avec Pokémon GO et un jeu Pikmin, Harry Potter et même Transformers.

La société s’associe également à Microsoft pour travailler sur la réalité mixte, comme cela a été annoncé en mars.

Niantic développerait également son propre concurrent Apple AR Glasses. Selon un tweet de son tweet, Niantic pourrait développer ses propres lunettes AR tout en s’associant à d’autres sociétés :

Outre Scaniverse, en 2020, la société a également acquis 6D.ai, une autre société spatiale de cartographie 3D. Ce que cela va devenir n’a pas encore été déterminé, mais Niantic parie fortement sur la RA.

