Le fabricant de PUBG Mobile annonce Battlegrounds Mobile India dans une nouvelle tentative de rentrer dans le pays après l’interdiction du gouvernement

La société mère de PUBG Corp, Krafton, a annoncé jeudi un nouveau jeu mobile multijoueur Battle Royale appelé Battlegrounds Mobile India. Il s’agit de la deuxième tentative de la société de relancer PUBG Mobile dans le pays après que le gouvernement l’a interdit en septembre de l’année dernière pour des raisons de confidentialité. Le jeu s’appelait auparavant PUBG Mobile India, mais dans cette version, Krafton a supprimé toutes les mentions de PUBG sans donner aucune information sur la raison. L’annonce est également mince sur les détails de disponibilité, bien que Krafton ait confirmé que Battlegrounds Mobile India aura «une période de pré-enregistrement avant le lancement».

Une fois de plus, Krafton fait de la confidentialité des utilisateurs la clé de voûte de toute l’expérience en la qualifiant de priorité absolue. PUBG Mobile a été interdit pour avoir prétendument participé à des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public, plus précisément à ses liens avec Tencent Games, basé à Shenzhen. Sans les nommer explicitement, Krafton a déclaré qu’il travaillerait avec des partenaires pour assurer la protection et la sécurité des données à chaque étape, «conformément à toutes les lois et réglementations applicables en Inde et pour les joueurs ici».

Alors qu’avec PUBG Mobile India, PUBG Corp avait présenté une image claire de ce à quoi s’attendre en termes de gameplay et de contenu dans le jeu, y compris un terrain d’entraînement de simulation virtuelle, des personnages habillés et des effets de succès verts pour refléter la nature virtuelle du jeu, aucun détail de ce type n’a été partagé sur Battlegrounds Mobile India pour le moment. Tout ce que nous savons, c’est que le jeu sera gratuit – au lancement – et qu’il comportera «des événements exclusifs dans le jeu tels que des tenues et des fonctionnalités et qu’il aura son propre écosystème d’esports avec des tournois et des ligues.» Krafton ne vous dit pas non plus si Battlegrounds Mobile India est un PUBG Mobile India rebadgé, qui était lui-même un PUBG Mobile rebadgé avec un thème et des fonctionnalités spécifiques à l’Inde, ou s’il s’agit d’un jeu entièrement nouveau construit à partir de zéro. L’objectif principal semble être de rester à l’écart du terme PUBG.

Krafton n’a rien négligé pour rendre PUBG Mobile disponible en Inde à la suite de l’interdiction – ce qui est compréhensible compte tenu de la taille de ce marché – avec plusieurs initiatives clés pour intensifier ses opérations dans le pays, y compris des investissements d’une valeur de 100 millions de dollars pour «cultiver la vidéo locale industries du jeu, de l’esport, du divertissement et de l’informatique. » Il a également mis en place une filiale indienne dédiée pour «améliorer les communications et les services avec les joueurs» et prévoit d’embaucher plus de 100 employés spécialisés dans le développement des affaires, des sports électroniques et des jeux. PUBG India Private Limited est devenue une société enregistrée en Inde après avoir reçu l’approbation nécessaire du ministère des Affaires commerciales en novembre de l’année dernière.

Malgré tout cela, PUBG Mobile n’a pas réussi à obtenir l’autorisation nécessaire du gouvernement. La révélation de Battlegrounds Mobile India devrait également être prise avec un grain de sel car son dernier swing sur le marché indien avec PUBG Mobile India, alors présenté comme un «nouveau jeu créé spécifiquement pour le marché indien», a été un échec. Tout comme PUBG Mobile India, Battlegrounds Mobile India est également «à venir» pour le moment et jusqu’à ce que ce soit le cas, les fans et les passionnés se croiseront les doigts.

