Le fabricant de PUBG Mobile Krafton lance la soirée de lancement de Battlegrounds Mobile India, des prix d’une valeur de 6 lakh à gagner

Quelques jours après son lancement dans tout le pays, les fabricants de Battlegrounds Mobile India (BGMI) ont annoncé leur tout premier événement e-sport en Inde. L’événement est le premier pour les fabricants de Krafton après avoir relancé le remplacement de PUBG Mobile sous un nouveau nom. La société a annoncé que l’événement sera une vitrine, ce qui implique que tous les joueurs ne pourront pas participer au tournoi. En ce qui concerne le calendrier de l’événement, il s’étendra sur deux jours – le 8 juillet (jeudi) et le 9 juillet (vendredi). L’événement verra également le lancement d’environ 18 équipes d’esports professionnelles qui s’affronteront sur le terrain de jeu BGMI Battle Royale du jeu. L’événement qui a été officiellement nommé BGMI Launch Party a été mis en ligne aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à vendredi.

Dès la sortie des teasers de l’événement, on peut s’attendre au lancement de quelques-unes des équipes et des joueurs PUBG Mobile les plus populaires. Pour n’en nommer que quelques-uns, l’événement verra des joueurs comme Maxtern et Dynamo. En plus de l’importance de l’événement organisé après le lancement du BGMI dans le pays, les créateurs du jeu souhaitent également révéler leur intention de soutenir le jeu compétitif dans le pays. Pour renforcer encore les nerfs des joueurs participant à l’événement, Krafton a également proclamé que des prix en espèces d’une valeur de Rs 6 lakh seront décernés aux gagnants et aux finalistes proches de l’événement.

L’événement fonctionnera également comme une bande-annonce sur ce à quoi ressembleront les futurs événements organisés par BGMI. PUBG Mobile, qui avait été interdit par le gouvernement indien, accueillait également un certain nombre d’événements, notamment des tournois tiers organisés par un certain nombre de sponsors. Avec BGMI recevant une réponse écrasante dans le pays depuis son lancement il y a quelques jours, Krafton aura hâte de conserver l’esprit des événements et des jeux compétitifs organisés sous la bannière PUBG et de poursuivre la tradition avec BGMI. Depuis son lancement, BGMI a enregistré plus de 1 crore de téléchargements dans le pays.

