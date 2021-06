Le fabricant de RuneScape Jagex renforce l’équipe du label d’édition Partners

La société britannique de jeux Jagex a procédé à plusieurs embauches pour son label d’édition Partners.

La société a recruté Chris Pfeiffer, vétéran d’Insomniac, Kabam et Wargaming, en tant que nouveau directeur de la gestion des produits, tandis que Thomas Hopper – anciennement de Bethesda et Blizzard – a rejoint en tant que producteur principal pour la gamme tierce de Jagex.

Pendant ce temps, Stuart Bottell a été embauché en tant que responsable des partenariats de plate-forme, un rôle qui le verra améliorer ce dont Jagex Partners est capable et, espérons-le, apporter plus de jeux en conséquence. Il a précédemment travaillé chez Electronic Arts et PlayStation.

Enfin, Jagex a recruté le vétérinaire de Wargaming, Robert Fox-Galassi, en tant que chef de produit principal pour son nouveau label d’édition.

« Chacune de ces nouvelles recrues apporte une vaste expérience de l’industrie dans le développement de jeux de haute qualité et dans la supervision du type d’équipes de développement tierces hautement performantes avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous travaillerons à l’avenir », a déclaré Jeff Pabst, vice-président de Jagex Partners. mentionné.

“Alors que nous nous préparons à lever le voile sur le premier titre JXP, développé par l’équipe de Flying Wild Hog à Cracovie, ces ajouts arrivent à un moment très excitant.”

Le PDG de Jagex, Phil Mansell (photo), a ajouté : « 2021 s’avère être une autre année importante pour nous en termes de recrutement, avec de nouveaux ajouts à l’équipe de publication tierce de Jagex Partners qui n’est qu’une partie d’un effort concerté pour renforcer les capacités à travers l’entreprise. Ces nouvelles recrues joueront un rôle crucial dans la croissance future de Jagex en accélérant le développement de jeux nouveaux et existants pour un public mondial plus large.

Jagex a dévoilé son label d’édition Partners en août 2018. Deux ans plus tard, il révélait le premier projet qu’il avait signé : le prochain titre du polonais Flying Wild Hog.

En janvier de cette année, Jagex s’est de nouveau retrouvée sous un nouveau propriétaire – cette fois le géant de l’investissement The Carlyle Group. Nous avons rencontré Mansell pour voir ce que cela signifie à la fois pour le RuneScape de longue date de l’entreprise, mais aussi pour ses autres ambitions.

Avis de non-responsabilité : Alex Calvin est un pigiste qui a travaillé avec Jagex en tant qu’entrepreneur sur plusieurs projets.

