Le fabricant de smartphones OnePlus explore probablement l’espace crypto; interroge sa “communauté” sur l’utilisation des portefeuilles cryptographiques

Le titre de l’enquête était OnePlus Blockchain Research.

Maintenant, le fabricant chinois de smartphones OnePlus se dirige probablement vers l’espace blockchain et crypto-monnaie au milieu du buzz croissant de la crypto à l’échelle mondiale. La branche logicielle expérimentale de la société, OneLab, mène une enquête, que Financial Express Online n’a pas pu vérifier de manière indépendante, pour évaluer l’intérêt de sa «communauté OnePlus» pour l’investissement dans les crypto-monnaies, les plates-formes utilisées pour investir dans les cryptos, l’utilisation de portefeuilles crypto et l’achat. de jetons non fongibles (NFT).

L’introduction de l’enquête intitulée OnePlus Blockchain Research disait : « Alors que la technologie blockchain devient de plus en plus populaire, l’équipe OneLab est curieuse de savoir comment notre communauté est engagée dans les activités liées à la blockchain. Le sondage prendra 5 à 10 minutes à remplir et nous apprécions vraiment votre aide.

OnePlus n’a pas immédiatement répondu à l’e-mail pour confirmer le développement et les détails de son éventuelle initiative blockchain/crypto.

« L’adoption institutionnelle fait de plus en plus des crypto-monnaies l’instrument de compte et de réserve de valeur préféré. L’espace crypto est là pour rester et les institutions veulent capitaliser sur la hausse. Chaque grande institution conservera très prochainement une partie de ses équivalents de trésorerie en crypto-monnaies. Les entreprises clientes gèrent leurs bilans dans un tas de devises différentes telles que l’INR, l’USD, etc. Toutes les entreprises en détiendront 1 à 2% en Bitcoin », a déclaré à Financial Express Darshan Bathija, PDG de la plateforme d’échange de crypto-monnaies basée à Singapour, Vauld. En ligne.

L’enquête commence par des questions sur les investissements : avez-vous déjà investi dans des types de crypto-monnaies, depuis combien de temps investissez-vous dans des crypto-monnaies, en moyenne à quelle fréquence achetez-vous ou vendez-vous des cryptos, en moyenne à quelle fréquence vérifiez-vous le prix des cryptos, combien d’argent avez-vous investi dans les cryptos et quelles plateformes/applications de trading utilisez-vous pour investir dans les cryptos. Il demande en outre tout problème ou inconvénient rencontré par les utilisateurs lors de l’investissement ou de la détention de crypto-monnaie. L’enquête se poursuit pour comprendre l’utilisation de tout portefeuille crypto tel que Coinbase Wallet, etc., et vers la fin, elle essaie de vérifier les NFT, les plates-formes utilisées pour acheter des NFT et si les utilisateurs ont déjà essayé de créer leur propre NFT.

Le compte Twitter du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, a été piraté le mois dernier pour annoncer une fausse nouvelle selon laquelle sa société Nothing avait lancé un nouveau projet dans l’espace crypto. Les pirates ont recherché Ethereum sur une adresse particulière en échange d’un crypto appelé Nothing coin.

L’expérience de OnePlus dans l’espace cryptographique, si elle est vraie, suit une longue liste d’entreprises et d’institutions qui s’intéressent aux crypto-monnaies. Le mois dernier, le fabricant d’iPhone Apple avait publié un poste intitulé “Business Development Manager – Alternative Payments” pour embaucher un directeur du développement commercial pour diriger ses “Alternative Payments Partnerships”, ayant plus de cinq ans d’expérience avec les fournisseurs de paiement alternatifs, y compris la crypto-monnaie en dehors des portefeuilles numériques. , acheter maintenant payer plus tard des programmes, etc., avait lu l’offre d’emploi. D’autres entreprises, dont Tesla, JPMorgan, PayPal, MicroStrategy, Goldman Sachs et bien d’autres, ont soit exploré les cryptos, en particulier Bitcoin, soit l’ont déjà adopté pour les paiements.

