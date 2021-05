Le fabricant de Snapchat annonce les Spectacles de nouvelle génération, ses premières lunettes de réalité “ vraiment augmentée ”

Snap fera la promotion des lunettes pour les créateurs sur Snapchat

Snap, la société à l’origine de Snapchat lors de son discours d’ouverture du Partner Summit hier soir, a donné aux spectateurs un aperçu de ses lunettes intelligentes de nouvelle génération «Spectacles» conçues pour la technologie de réalité augmentée qui s’adapte à des appareils spécifiques, rationalisées dans le style des années 60 en noir. Les nouvelles annonces déterminent que Snap ne va nulle part par rapport à ses ambitions matérielles.

Expliquant en détail les caractéristiques du cofondateur et PDG de l’appareil, Evan Spiegel, les lunettes seront livrées avec deux écrans de guide d’ondes 3D ainsi qu’un champ de vision diagonal de 26,3 degrés offrant une expérience immersive de l’objectif. L’appareil fonctionnant pendant 30 minutes aura «l’impression d’être naturellement superposé au monde devant vous». Les lunettes seront relativement légères à 134 grammes et offriront beaucoup de luminosité pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. L’appareil est livré avec des microphones intégrés, des haut-parleurs stéréo et des touches tactiles pour une expérience plus fascinante.

Snap fera la promotion des lunettes pour les créateurs sur Snapchat car la technologie selon Snap n’est pas tout à fait prête pour une sortie sur le marché de masse. Le matériel a un meilleur facteur de forme que la fonctionnalité par rapport aux appareils de start-ups AT comme Magic Leap. Contrairement à d’autres lunettes, elle ressemble moins à un casque.

Selon Spiegel, les lunettes sont livrées avec le nouveau moteur spatial de la société qui exploite la liberté de la main et de la surface pour suivre des objets numériques réalistes au sol dans le monde physique et à six degrés. Sa fonction de réactivité de latence photonique améliorée fonctionne avec un mouvement de 15 millisecondes. Son Snap Lens Studio aidera les créateurs à créer des objectifs personnalisés pour les appareils. Les lunettes déjà envoyées aux utilisateurs sont livrées avec une gamme d’objectifs et d’autres personnalisations.

Snap a essayé de faire sa place dans le monde de la réalité augmentée mais il est déjà peuplé de concurrents massifs.

Pendant ce temps, Facebook est également prêt à lancer des lunettes intelligentes en partenariat avec Ray-Ban. Le verre n’aura pas d’écrans intégrés et dépendra d’autres formes d’entrée. La rumeur dit qu’Apple travaille également sur des lunettes AR et a déployé des milliers d’employés pour les fabriquer

