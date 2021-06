Le fabricant de Sniper Ghost Warrior CI s’excuse pour un événement médiatique problématique

Le studio polonais CI Games s’est excusé pour un événement médiatique controversé qu’il a organisé pour promouvoir le prochain Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Dans une déclaration sur Twitter, le studio de développement a déclaré qu’il était “profondément perturbé” par la nouvelle de l’événement, ajoutant qu’il “abhorre le racisme de quelque nature que ce soit”.

Cela survient à la suite de la rédaction d’un article par TheGamer sur l’événement, qui a vu des journalistes et des influenceurs se rendre à une session de “formation militaire extrême contre le terrorisme”. Cela était paré comme les représentations médiatiques occidentales du Moyen-Orient et les participants tiraient de fausses munitions sur des personnes vêtues de «robes blanches et de keffiehs», c’est-à-dire des vêtements arabes stéréotypés.

“Nous tenons à nous excuser auprès d’Eric Switzer de The Gamer et de tous les autres participants qui ont trouvé l’événement offensant”, a écrit CI Games. “Bien que les restrictions COVID aient rendu l’organisation de cet événement exceptionnellement difficile, nous assumons l’entière responsabilité et nous travaillerons dur pour qu’à l’avenir, tous les événements associés à la franchise Sniper Ghost Warrior soient à la hauteur des normes de respect et de tolérance que nous nous sommes fixées.”

