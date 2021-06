Le fabricant de spiritueux infusés The British Honey Company voit ses revenus augmenter au cours des premiers mois en tant que société cotée

in

Le fabricant de spiritueux nfused The British Honey Company a déclaré avoir vu ses revenus augmenter de 270 % à 1,55 million de livres sterling au cours de ses neuf premiers mois en tant que société cotée.

Le producteur de miel basé dans le Buckinghamshire, qui a fait pivoter sa capacité de réserve pour la production de désinfectant pour les mains au plus fort de la pénurie nationale, a levé 4,25 millions de livres sterling lors de son introduction sur l’Aquis Growth Exchange en mars 2020 et a aujourd’hui une capitalisation boursière d’environ 19 millions de livres sterling.

Fondée en 2014 par Michael Williams, ancien entrepreneur en logiciels et apiculteur, BHC produit du miel, des gins infusés et des vodkas. La société possède les actifs de la London Distillery Company, derrière les marques de spiritueux Kew Gardens vendues à Waitrose, et a finalisé en février une acquisition «transformationnelle» de 10 millions de livres sterling d’Union Distillers.

BHC a déclaré avoir constaté une “forte augmentation des ventes en ligne” et s’être étendu davantage aux États-Unis au cours des neuf mois précédant janvier, et a souligné sa position de trésorerie de 2,46 millions de livres sterling à la fin de la période. Les bénéfices bruts ont atteint 920 000 £ et la société a enregistré une perte d’exploitation réduite avant éléments exceptionnels de 720 000 £.

L’entreprise se développera dans la production de whisky plus tard cette année et vient de lancer une gamme destinée au marché à forte croissance des sels de mer et à faible teneur en alcool.

Williams a déclaré que les progrès se sont poursuivis ces derniers mois et que la réouverture complète de l’hôtellerie “offrira de nouvelles opportunités d’amélioration des performances de BHC avec sa gamme de produits et sa capacité de fabrication considérablement élargies”.