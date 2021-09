Le fabricant de tabac Philip Morris conclut un accord avec le britannique Vectura avec un soutien de 75 %

Le siège de la recherche et du développement de Philip Morris International est représenté à côté de l’usine de cigarettes de l’entreprise à Neuchâtel, en Suisse

Le fabricant de cigarettes Philip Morris (PMI) (PM.N) a remporté le rachat d’environ 1 milliard de livres du fabricant d’inhalateurs Vectura (VEC.L) après avoir obtenu le soutien d’environ 75% des actionnaires de la société britannique, dans le cadre de son expansion au-delà du tabac.

Les actionnaires de Vectura avaient jusqu’au 15 septembre pour décider de soutenir ou non l’offre de 165 pence par action de PMI, qui visait à acheter le fabricant de médicaments contre l’asthme coté à Londres dans le cadre de son plan pour devenir «sans fumée» et passer aux soins de santé. et produits de bien-être.

« Nous avons franchi une étape importante dans notre acquisition de Vectura et nous sommes heureux d’avoir obtenu plus de 74 % des actions de la société, soit plus des 50 % requis pour rendre notre offre inconditionnelle et PMI l’actionnaire majoritaire”, a déclaré Jacek Olczak, directeur général de PMI. a déclaré jeudi dans un communiqué.

PMI avait reçu les actions des actionnaires dans le cadre d’une offre publique d’achat, et l’offre du fabricant de cigarettes sur Vectura ne peut pas être retirée maintenant.

PMI, qui s’était opposé à la société de capital-investissement Carlyle Group (CG.O) pour le rachat de Vectura, avait transformé sa proposition en une offre de reprise issue d’un soi-disant schéma d’arrangement pour augmenter ses chances.

Le changement a permis à PMI d’exiger le soutien des détenteurs d’un peu plus de 50 % des actions Vectura pour que l’opération soit conclue.

Philip Morris a reçu les autorisations réglementaires pour l’accord et a obtenu le soutien du conseil d’administration de Vectura, mais des groupes de santé remettent en question l’idée qu’une entreprise de tabac gagne de l’argent en traitant les maladies mêmes causées par les cigarettes.

Olczak a déclaré que PMI fournirait aux scientifiques de Vectura les ressources et l’expertise nécessaires pour atteindre un objectif d’au moins 1 milliard de dollars de revenus nets provenant de ses produits “Au-delà de la nicotine” d’ici 2025.

La société basée aux États-Unis a également prolongé le délai imparti aux actionnaires restants de Vectura pour apporter leurs actions au 30 septembre.