Le fabricant de tests COVID-19 rapides Anavasi Diagnostics obtient un financement des National Institutes of Health

Système de test AscencioDx COVID-19 d’Anavasi. (Photo Anavasi)

L’essentiel: La start-up Anavasi Diagnostics, basée à Woodinville, dans l’État de Washington, fera progresser la commercialisation de son test COVID-19 rapide avec un financement de 14,9 millions de dollars des National Institutes of Health des États-Unis, a annoncé mardi la société. La startup a également levé 6 millions de dollars auprès d’investisseurs individuels.

Le produit: Selon la société, son système de test AscencioDx COVID-19 donne des résultats équivalents aux tests de référence basés sur la PCR, et à moindre coût et plus rapidement – en 30 minutes. Le système utilise un détecteur réutilisable pour plus de 3 000 tests à usage unique. « C’est un processus unique qui revient à avoir un laboratoire de PCR dans la paume de votre main », a déclaré le PDG Nelson Patterson, un vétéran de plusieurs sociétés de dispositifs médicaux, dans un communiqué. Le test est actuellement en essais cliniques.

La technique : Les tests PCR nécessitent des cycles répétés de chauffage et de refroidissement, nécessitant généralement un traitement en laboratoire. Le test COVID-19 d’Anavasi utilise à la place une version propriétaire de l’amplification isotherme à médiation par boucle (LAMP), une méthode pour détecter l’ARN viral. LAMP fonctionne à une température de seuil unique, donnant des résultats rapides. La technologie peut également être adaptée aux tests d’autres virus et bactéries.

Les fondateurs: Les trois fondateurs réunissent une expertise scientifique, logicielle et de développement de produits. Le directeur scientifique Barry Lutz est professeur agrégé de bio-ingénierie à l’Université de Washington. Le chef de l’innovation et de la technologie de l’entreprise, Robert Atkinson, a précédemment travaillé pendant 20 ans en tant qu’architecte logiciel chez Microsoft et est maintenant un étudiant diplômé du laboratoire de Lutz. L’ingénieur en chef Minh Duong est co-fondateur de Simplexity, une société de développement de produits. Le trio a fondé Anavasi en août de l’année dernière.

Le financement : Le nouveau financement du NIH provient de l’initiative d’accélération rapide des diagnostics de l’agence, qui soutient les technologies de test COVID-19 et les startups. L’argent s’appuie sur 350 000 $ du financement précédent du NIH, qui a permis à l’entreprise de passer l’année dernière du test VIH au test COVID-19. Anavasi a également levé 1,6 million de dollars en octobre dernier et 1 million de dollars en janvier auprès d’amis, de la famille et des fondateurs. La nouvelle ronde de billets convertibles de 6 millions de dollars s’est clôturée en octobre, selon un porte-parole.

L’avenir: Anavasi prévoit de déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis «dans un proche avenir». La soumission initiale sera destinée à être utilisée au point de service par un professionnel de la santé agréé, mais la société explorera également une approbation ultérieure pour une utilisation à domicile. La startup de 45 employés vise à environ doubler ses effectifs au cours des quatre prochains mois.