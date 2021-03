Le face à face de Siro López et Lluís Mascaró avant la finale de la Copa del Rey

31/03/2021 à 10h24 CEST

Siro López et Lluís Mascaró se retrouvent. Cette fois, analyse d’un match qui aurait dû être joué il y a quelques mois et qui a finalement été reporté à ce samedi 3 avril. Oui, il s’agit du Athletic-Real Sociedad de la finale de la Coupe. Un duel basque dans lequel des étincelles vont voler. Et c’est que vous ne remportez pas toujours un titre de Coupe et, encore moins, contre votre grand rival.

Comment les deux équipes arrivent, qui est le favori, comment le fait de jouer sans public peut influencer … tout cela est pris en compte par Siro et Lluís pour analyser comment le dernier grand titre de la saison 2019-2020 peut être décidé … Et cela servira de prélude à une autre finale de Coupe, celle de 2021, dans 15 jours seulement.

Une fois de plus, Siro et Lluís analysent la finale de la Copa del Rey dans son duel chargé de messages directs contre le rival.