le face à face intense de Yao Cabrera et Chino Maidana avec une gifle incluse

Pour beaucoup seulement un spectacle, pour d’autres une opportunité de promouvoir différents boxeurs qui vont participer à la soirée et qui sans tout cela n’auraient pas les caméras qui serviront plus tard à ajouter des sponsors, gagner en impact et bien plus encore. Chacun le jugera à sa manière, mais La vérité est que le combat entre Chino Maidana et Yao Cabrera est déjà une réalité qui aura lieu le 5 mars à Dubaï.

L’ancien boxeur et le youtubeur uruguayen s’affronteront le 5 mars à Dubaï.

Dans ce contexte, ce mardi une conférence de presse s’est tenue à l’hôtel Hilton pour annoncer le combat et il y a eu de tout. Des présences de Wanda Nara, L-Gante et bien d’autres aux diverses déclarations épicées aux micros. Naturellement, l’événement s’est clôturé par l’affrontement entre les deux combattants, qui est devenu de plus en plus chaud au fil des secondes.

Yao a commencé à pimenter Chino en lui parlant au visage et il s’est retenu jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus et l’a giflé au visage. Là, ils ont été séparés.

C’était le face à face entre Yao et Chino

