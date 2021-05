Le facteur Alonso-Sainz augmente l’audience de la F1 espagnole

Avant le Grand Prix d’Espagne 2021 de ce week-end, Nielsen Sports, le leader mondial de l’analyse de l’industrie du sport, a révélé que la Formule 1 avait attiré son audience la plus élevée en Espagne depuis 2017 grâce aux courses d’ouverture de la saison 2021 grâce au facteur Alonso-Sainz.

Le Grand Prix du Portugal du week-end dernier a attiré les chiffres d’audience cumulés les plus élevés d’Espagne depuis le Grand Prix d’Espagne 2018.

Le bon début de saison pour le marché espagnol intervient après un accord de trois ans entre Movistar + et DAZN. Le regain d’intérêt est également porté par les deux pilotes espagnols sur la grille, Carlos Sainz Jr. et Fernando Alonso.

Les données Nielsen du Grand Prix du Portugal du 2 mai montrent que l’audience de la course en Espagne est en hausse de 159% par rapport à la même course la saison précédente, avec 400 000 personnes à l’écoute pour regarder la course en direct. De plus, si l’on considère uniquement le nombre de téléspectateurs en direct, la moyenne de la saison 2021 à ce jour est la plus élevée depuis 2015, dernière année au cours de laquelle les diffuseurs en clair Antena 3 et TV3 détenaient les droits de diffusion des courses.

L’augmentation du nombre de téléspectateurs a également vu les statistiques des médias sociaux en Espagne monter en flèche à mesure que le sport est devenu plus accessible aux fans. Les données de Nielsen Sports de la course d’ouverture de la saison 2021 à Bahreïn ont révélé que sur Twitter, Instagram et Facebook, il y avait 14301182 impressions espagnoles potentielles, soit une augmentation de 184% par rapport à la première course de la saison 2020. Outre les impressions, les engagements sur les réseaux sociaux ont augmenté de 207% sur toutes les plateformes.

Le passage de Sainz Jr. à Ferrari en 2021 a vu sa popularité augmenter et cela a été capturé dans la saison trois de Drive to Survive, la série chargée d’apporter de nouveaux globes oculaires Gen Z au sport dans le monde entier, qui a consacré un épisode au déménagement. Au cours de la période de mai 2020 à avril 2021, Sainz Jr.a vu une augmentation de 145,5% de ses abonnés Facebook et a gagné plus de 1,2 million d’abonnés sur Instagram.

Alonso, double champion du monde et légende de la course automobile espagnole, a également vu son nombre augmenter depuis l’annonce de son retour. Depuis le début de la saison 2020, Alonso a gagné 335516 abonnés Instagram, soit une augmentation de 11,61%.

Ramon Amich, directeur général, Espagne et Portugal chez Nielsen Sports, a déclaré: «L’accord Movistar + avec DAZN F1 a rendu le sport plus accessible aux amateurs de sports espagnols, ce qui manquait au cours des saisons précédentes.»

Amich a ajouté: «Ceci, combiné à la présence de deux pilotes espagnols superstar sur la grille cette saison avec le retour très attendu à la course de la légende espagnole de la F1 Fernando Alonso et du transfert de marque de Carlos Sainz Jr. dans l’emblématique équipe Ferrari, a piqué l’intérêt pour L’Espagne et, par conséquent, nous voyons l’audience à son plus haut niveau en Espagne depuis 2017. »

Avec le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Barcelone-Catalunya diffusé sur TOP1 Telecinco sur la télévision gratuite à travers l’Espagne ce week-end, il est prévu que les chiffres d’audience continueront d’augmenter.

