Le facteur Steven Gerrard entre en jeu alors qu’un expert prédit les transferts de Villa

L’expert Alex McLeish estime que l’arrivée de Steven Gerrard pourrait avoir de grandes conséquences pour Aston Villa dans la fenêtre de transfert de janvier.

La légende de Liverpool, 41 ans, est venue remplacer le fan d’enfance Dean Smith. Il a été limogé le 8 novembre après cinq défaites successives en Premier League et a depuis pris le relais à Norwich City.

L’objectif principal de Gerrard est de ramener Villa dans le top six. Apparaissant à sa première conférence de presse jeudi, le directeur a dit: « Le succès consiste toujours à gagner des matchs de football. A long terme, le club aimerait retrouver le niveau européen. Il s’agit de se concentrer sur le court terme qui est Brighton [on Saturday] et revenir à gagner des matchs.

Gerrard prend le relais d’une équipe peu confiante mais pleine de talent. Il aura à sa disposition les attaquants Danny Ings et Ollie Watkins, ainsi que Emi Buendia et Leon Bailey juste derrière.

Le milieu de terrain finlandais Glen Kamara, qui a joué sous Gerrard chez les Rangers, est une cible pour le nouveau patron. Sa valeur s’élève actuellement à seulement 5,4 millions de livres sterling, selon Transfermarkt.

Lors d’une interview avec Football Insider, l’ancien manager McLeish a fait des prédictions passionnantes.

Lorsqu’on lui a demandé si Gerrard tenterait de grands noms à Villa Park, il a répondu : « Je pense que cela aurait une incidence.

«Je pense également qu’il y a beaucoup de joueurs, que ce soit en Angleterre, au Royaume-Uni, en Europe ou dans le monde, Steven Gerrard cherchera à améliorer son équipe de certaines manières.

« Ils ne manquent pas d’analyses ou de joueurs connaisseurs disponibles dans le monde.

« Comme nous l’avons vu, ils ont dépensé de l’argent. Ils chercheront certainement à le soutenir. Steven ne cherchera peut-être pas cinq ou six joueurs. Un joueur peut faire la différence.

Le premier match de la nouvelle ère verra Villa accueillir Brighton samedi après-midi. Ils se rendent ensuite à Crystal Palace le week-end prochain.

Gerrard réagit aux rumeurs de Liverpool

De nombreux rapports suggèrent que Gerrard pourrait retourner à Anfield dans les prochaines années.

Mais il n’a pas tardé à critiquer ces affirmations, concentrant plutôt toute son attention sur les Villans.

« Je ne pense pas que cette conférence de presse devrait concerner un club à part Aston Villa », a-t-il déclaré. « Nous devons montrer du respect à nos supporters. Tout le monde sait ce que Liverpool signifie pour moi, mais mon attention et mon engagement sont très concentrés sur Aston Villa.

« J’ai dit la semaine dernière que j’étais à fond, et je peux promettre à nos supporters que c’est le cas. »

Le PDG de Villa, Christian Purslow, a ajouté : « Nous avons eu la chance d’avoir de nombreuses candidatures, et pour Steven, c’est un moment fantastique dans l’histoire de notre club.

« Je pense que l’arrivée de Steven va relancer le club et nous faire avancer. Jouer en Europe est quelque chose qui est un rêve passionnant pour nos fans. Ce que Steven a promis, c’est l’amélioration continue de notre équipe.

