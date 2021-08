Le facteur surprise de Cienfuegos en marteau et Ben en 800

Ils ne commencent pas comme favoris, mais attention au facteur surprise. Javier Cienfuegos, au marteau, et Adrián Ben, en 800, seront ce mercredi en finale olympique. D’abord, à 13h15, Cienfuegos partira. A 31 ans, Montijo est “très fort”. “Je suis au même niveau qu’en 2019, quand j’ai fait le record pour l’Espagne (79,38), la seule chose qui me manquait était de frapper un bon coup, d’attraper un bon cercle…Viens ici et c’est tout !”, explique l’Estrémadure, qui a dissipé les doutes qu’il avait à son arrivée à Tokyo. Il lui était difficile de s’adapter à l’humidité, de sorte que ses mains ne glissaient pas.

Cienfuegos, député au parlement d’Estrémadure pour le PP, combine la vie politique avec le marteau. Il s’est entraîné avec lui toute sa vie sous la supervision de son entraîneur Antonio Fuentes et de l’expert en tir et Charly Burón.. « Il y a beaucoup de niveau, avec les Polonais Nowicki, Fajdek et l’Américain Winkler. Ils vont bien, mais moi aussi. Donc on verra, aussi j’ai déjà pris confiance dans le cercle et je peux lui donner fort.”

Cienfuegos a commencé à décoller de son niveau en 2019, alors qu’il était septième mondial à Doha. La vie de père, aller au Parlement, s’entraîner…. “Il y a des jours où tu finis très fatigué, mort, mais avant ça m’arrivait aussi et je ne faisais rien. Alors tu t’adaptes à tout”, dit le martillista, qui parle même de la politique de l’équipe nationale espagnole: “Dans l’équipe, il y a des gens de toutes sortes de préoccupations, et nous parlons tous de politique. Et je discute avec des gens qui ont des idées très différentes, même à l’intérieur de mon appartement. . Et rien ne se passe”.

Javier Cienfuegos. PAWEL KOPCZYNSKI (REUTERS)

Anniversaire total pour Adrian Ben

Après le politicien martillero, à 14h05, le 800 arrivera, avec Adrián Ben. Un autre qui en 2019 l’a regroupé avec une sixième place mondiale. Ce mercredi, il fête ses 23 ans et il le fêtera avec une finale olympique, ni plus, ni moins. Possède l’avant-dernière pire note des finalistes (1 : 44,18), mais celle dans les deux tours de piste peut être quelque peu anecdotique. Plus avec le formidable sprint final que Viveiro (Lugo) a, avec tout son peuple renversé. Il vient d’être nommé de loin son fils préféré.

“Je me suis très bien entraîné, les choses se sont bien passées. Je porte le survêtement de récompense pour ce qui peut arriver”, prévient Ben, qui s’entraîne avec Arturo Martín Tagarro à Madrid. Le coach analyse son disciple: « C’est déjà un succès de nous inscrire. Adri est bien, convaincu et impatient. Cela dépendra beaucoup du déroulement de la course. Il y a des gens de haut niveau, qui sur le papier ont de meilleures notes. Mais Ben c’est ne va pas être un invité de pierre et l’objectif est d’arriver dans les 200 derniers avec des options pour se battre pour tout. Ces opportunités n’apparaissent qu’une fois dans une vie. Car le plus difficile a été d’entrer en finale”.

Ben a fait un saut de qualité cette saison. Il a en faveur d’être un bon coureur de fond, ce qui jouera en sa faveur en termes de récupération des deux courses précédentes. “C’est un rêve, mais nous devons le terminer”, a déclaré Ben, le premier finaliste olympique masculin espagnol en 800. Objectif, surprendre. Comme Cienfuegos.