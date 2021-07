Le facteur Wembley fait de l’Angleterre la favorite pour battre l’Italie et revendiquer la gloire de l’Euro 2020

Gareth Southgate a réussi jusqu’à présent tous les gros appels pendant l’Euro (Photo: .)

Il est difficile de savoir par où commencer quand on regarde les décennies et les décennies de souffrance.

Qui pourrait oublier 1996 alors qu’il en avait besoin d’un peu plus ? Ensuite, il y avait Toto et l’Italie frottant ce dernier peu de sel dans les blessures en 1990. Oh, et l’échec lamentable de 1994, qui était vraiment une « symphonie solitaire ».

Quoi qu’il en soit, ça suffit pour le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson. Concentrons-nous sur la finale (roulement de tambour) de l’UEFA Euro 2020 de ce dimanche entre l’Angleterre et l’Italie.

Mon Dieu, le simple fait de lire cette ligne, en tant que fan d’Angleterre, doit suffire à faire tourner la tête, le cœur s’emballer et juste un petit peu d’évasion d’un urètre surexcité.

C’est enfin arrivé. Fans d’Angleterre, vous ne rêvez pas. Roy Keane n’est pas sur le point de se transformer en lézard de 17 pieds de haut et d’engloutir Ian Wright. Votre mère n’est pas sur le point de vous réveiller avec une tasse de thé et un doux rappel que vous avez perdu aux tirs au but contre l’Ukraine.



L’Angleterre espère célébrer à nouveau devant ses fans à Wembley dimanche (Photo: .)

Tout un pays fou de football n’est qu’à une victoire d’engendrer, enfin, une deuxième génération glorieuse d’immortels sportifs dont on parlera bien après que vous et moi soyons trop vieux pour le tango.

Alternativement, et je dois le dire, cela pourrait être la blessure la plus profonde à ce jour. Tomber au dernier obstacle s’avérera plus douloureux que n’importe quel but refusé, clin d’œil effronté, main de triche ou penalty manqué.

Chaque partisan des Trois Lions réside actuellement sur la plus fine des cordes raides, oscillant entre délire et désolation.

Si ce match avait lieu au Stadio Olimpico de Rome, alors je ferais de l’Italie le moindre des favoris. Comme c’est à Wembley, la même chose s’applique. Je penche vers l’Angleterre, mais de justesse, d’une marge plus fine que le contact ressenti à l’intérieur de la surface par Raheem Sterling contre le Danemark. Cependant, il s’agit vraiment d’un tirage au sort qui déchique les nerfs, qui fait mal à l’estomac et qui fait fondre le cerveau.



Federico Chiesa a été l’une des stars du tournoi pour l’Italie (Photo: .)

L’Italie ne peut pas se souvenir de ce que c’est que de perdre, avec un sorcier d’un jeune gardien de but à Gianluigi Donnarumma, protégé par plus d’expérience en défense que le Pentagone.

La perte de Leonardo Spinazzola a été un coup dur, mais ce style italien plus familier a, lors des huitièmes de finale, relevé sa tête moins attrayante quand il le fallait, et il n’y a pas une partie de l’Italie reconstruite de Roberto Mancini qui soit facile à battre.

Je dirais la même chose pour l’Angleterre qui, comme les Azzurri, est construite à l’arrière avec plusieurs options offensives, mais avec plus de décisions à prendre par Gareth Southgate avant le grand coup d’envoi.

Défensivement, ils ont été solides comme le roc, tandis que Harry Kane, Harry Maguire et Raheem Sterling ont prouvé que le manager connaissait mieux ses joueurs que n’importe quelle fauvette de fauteuil erratique.



Le retour de blessure de Harry Maguire a été un énorme coup de pouce pour l’Angleterre (Photo: .)

Entrez dans les vestiaires à domicile et à l’extérieur dix minutes avant le coup d’envoi et je ne pense pas que vous trouverez un seul joueur qui n’est pas tout à fait convaincu qu’il va gagner le tournoi. Les deux parties possèdent une unité presque à toute épreuve qui rend cette finale intrigante encore plus difficile à prévoir.

Donc, la seule chose dont je suis même semi-confiante, c’est que l’histoire s’écrira probablement sur un moment d’éclat individuel, un afflux de sang à la tête ou un mec que personne n’aime analyser une rediffusion en Suisse.

Alternativement, cela pourrait revenir à William In Woking, qui ne s’est pas rasé pendant tout le tournoi, mais son partenaire fait pression sur lui pour qu’il le coupe avant une réunion de famille chic samedi soir.

Plus: Journal Metro



Ou peut-être est-ce entre les mains de Sam à Southampton qui a porté les mêmes sous-vêtements chanceux pour chaque match, mais envisage d’atteindre le Persil Non-Bio un match trop tôt. Quoi qu’il en soit, tout sortira au lavage ce dimanche. Encore deux sommeils, fans d’Angleterre, puis le rêve devient réalité ou le cauchemar continue.

Espérons qu’il s’agisse de « un pas de plus », de « félicitations » et de « battre le drapeau » plutôt que de « boum bang-a-bang » une fois de plus.

Un pays retient son souffle et, d’où je suis assis, le jury est définitivement sorti.

