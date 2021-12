Le facteur West Ham jouera un « rôle clé » dans l’éviction de Newcastle pour une étincelle créative

West Ham a l’avantage sur Newcastle dans la course pour signer Antonin Barak de Hellas Verona, selon un rapport.

Le milieu de terrain offensif a passé du temps dans trois clubs de sa République tchèque natale avant de déménager à l’Udinese en 2017. Il a ensuite fait 54 apparitions pour l’équipe italienne, marquant huit buts, avant de rejoindre Vérone en juillet.

Barak semble profiter de la vie au stade Marcantonio Bentegodi. Il affiche un record de cinq buts et trois passes décisives en 15 matches de Serie A cette saison. Cela inclut des buts contre la Roma de Jose Mourinho et l’AC Milan, ce dernier étant auparavant intéressé à le signer.

Le joueur de 27 ans noue une relation solide avec l’attaquant de Vérone Giovanni Simeone, prêté par Cagliari.

L’impressionnante campagne de Barak signifie que West Ham et Newcastle espèrent conclure un accord.

Sport Witness, citant des rapports en provenance d’Italie, fournit une mise à jour sur l’avenir de la star. Ils écrivent que l’équipe de David Moyes devance Newcastle dans la chasse aux transferts.

Cela tient à la forme contrastée des deux équipes. West Ham occupe la quatrième place du classement de la Premier League après 15 sorties. Ils sont également restés invaincus lors de leurs cinq premiers matches de groupe de la Ligue Europa, leur assurant une place en huitièmes de finale.

Newcastle, quant à lui, n’a gagné qu’une seule fois en championnat cette saison. Ils font face à une série de matches difficiles contre Leicester, Liverpool, Man City et Man Utd, ce qui signifie qu’ils pourraient s’éloigner davantage de la sécurité.

Ce facteur joue un «rôle clé» dans la prise de décision de Barak. Il ne veut pas être impliqué dans une relégation dans son prochain club, alors que West Ham pourrait lui offrir la chance du football européen.

Le meneur de jeu sera vendu pour environ 20 millions d’euros (17,1 millions de livres sterling). Vérone aimerait également attendre la fin de la saison avant de finaliser un accord.

Zouma influence le transfert de West Ham stratégie

Pendant ce temps, 90Min rapporte qu’une blessure à Kurt Zouma verra West Ham déménager pour Nathan Ake de Man City.

Zouma, 27 ans, s’est blessé au tendon des ischio-jambiers lors de son retour à Chelsea ce week-end. Il travaille déjà pour se remettre en pleine forme, bien qu’un calendrier pour son retour n’ait pas été donné.

L’absence du défenseur signifie qu’Ake est la « cible principale » de West Ham avant janvier. Ils veulent que le Néerlandais s’aligne aux côtés de Craig Dawson ou d’Issa Diop au centre.

Ake a du mal à remplacer Ruben Dias ou Aymeric Laporte dans la première équipe de Pep Guardiola. Il est également derrière John Stones dans la hiérarchie à l’Etihad.

Ake a coûté 40 millions de livres sterling à City l’année dernière et il est peu probable que West Ham corresponde à ces frais. Cela fait d’un prêt de six mois l’option la plus probable.

