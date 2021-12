Le faible nombre de sondages de Biden est le résultat d’une mauvaise politique: Hannity

Sean Hannity a expliqué dans son monologue d’ouverture mercredi que la baisse des chiffres des sondages de l’administration du président Biden est due à de mauvaises politiques qui sont déconnectées des Américains.

« L’administration Biden [is] croire ridiculement que leurs chiffres de sondage sont si bas parce que quoi, le message est mauvais ? Quoi, ils ont besoin d’une campagne sur Madison Avenue ?…[S]d’une manière ou d’une autre, s’ils… juste [messaged] c’est mieux, ils feraient mieux ? Ces chiffres sont si bas parce que leurs politiques sont si mauvaises. C’est aussi simple que cela », a déclaré l’hôte.

LES PLUMES DE SONDAGE BIDEN ET LA VAGUE ROUGE À MI-PARCOURS 2022 RASSEMBLENT DE LA FORCE

« Leur exécution est encore pire », a-t-il poursuivi. « Leur agenda est encore plus destructeur. Leurs idées marxistes socialistes du Green New Deal sont insensées, et leur chef, Joe, décline de jour en jour sur le plan cognitif et les résultats sont palpables. »

Hannity a cité un sondage publié mardi dans le Boston Herald qui a révélé que 22% des Américains soutiennent la réélection de Biden et seulement 12% soutiennent la réélection de Harris. Un sondage du Wall Street Journal a révélé que la plupart des électeurs sont pessimistes quant au leadership de Biden, à l’économie et à d’autres problèmes.

« En d’autres termes, Biden est l’un des présidents les moins performants de tous les temps, et cela empire », a déclaré Hannity.

L’animateur de Fox News a également appelé le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., pour avoir renié sa promesse selon laquelle les républicains n’aideraient pas les démocrates à relever le plafond de la dette.

McConnell « ment à tous les républicains », a déclaré Hannity, « et il complote avec [Nancy] Pelosi et [Chuck] Schumer dans les coulisses, et il leur donne une bouée de sauvetage alors qu’ils ont totalement tenu les républicains à l’écart du processus budgétaire. »

« En 2020, nous avons averti tout le monde que Joe Biden n’était en aucun cas compétent. Honnêtement, je souhaite que nous ayons tort. Malheureusement, cela pourrait être encore pire que nous le pensions, et son personnel radical est maintenant déterminé à faire passer son programme socialiste à travers Congrès », a ajouté Hannity.