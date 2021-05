Le faible rythme d’Alpine est «ponctuel», dit Alonso après la sortie de Q1 · .

Fernando Alonso dit ne pas s’inquiéter du mauvais rythme d’Alpine à Monaco, alors qu’il s’attendait à ce qu’ils soient plus compétitifs ce week-end.

Le double champion du monde est sorti en Q1 tandis que son coéquipier Esteban Ocon ne s’est rendu qu’en Q2. L’équipe n’est que plus rapide que Williams et Haas ce week-end, et suit Alfa Romeo pour la première fois cette année.

«L’adhérence en général était ce que nous avons manqué», a expliqué Alonso. «Ce n’était pas un problème d’équilibre ou un problème de quelque chose d’anormal sur la voiture. C’était juste que le niveau d’adhérence était très bas dans toutes les sessions pour les deux voitures.

La performance vient après deux week-ends relativement meilleurs pour l’équipe. «Au Portugal, nous étions assez compétitifs», a déclaré Alonso. «À Barcelone aussi.

Le GP de Monaco d’Alpine a été une déception jusqu’à présent «Nous pensions que Monaco [would be] un bon weekend. Mais ce n’était pas bon.

Il pense que la racine du problème de l’équipe est de tirer le meilleur parti des pneus. «L’un des facteurs les plus importants en termes de niveau d’adhérence [is] allumer les pneus. Cela peut faire toute la différence.

«Certaines équipes étaient beaucoup plus compétitives ici que toute autre course auparavant, d’autres équipes, elles étaient très peu compétitives ici par rapport aux week-ends précédents, comme Alpine.

Cependant, Alonso n’est pas préoccupé par le fait que cela puisse signaler le début d’un ralentissement des performances de l’équipe.

«Je pense que c’est un cas unique», a-t-il déclaré. «Je pense que c’est une configuration très spécifique pour le circuit. C’est une manière très spécifique de faire fonctionner la voiture dans ce genre de circuit. Peut-être que Singapour est une sorte de direction similaire sur la configuration, mais une température complètement différente normalement là-bas.

«Je ne pense donc pas que nous devrions être trop inquiets. Nous travaillons, nous essayons d’aider l’équipe autant que possible en préparation pour 2022 également.

«Nous ne gagnerons pas le championnat cette année, c’est une garantie. En attendant, nous renforçons l’équipe et analysons tous les domaines que nous devons améliorer. Donc, des week-ends comme celui-ci nous rendront plus forts en tant qu’équipe. Nous comprenons beaucoup de choses à partir des difficultés, donc je ne suis pas inquiet.

