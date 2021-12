Le faible sentiment des voyageurs d’affaires en raison de la peur d’Omicron peut affecter les réservations en janvier-mars: le corps des hôtels

« Le sentiment parmi les voyageurs d’affaires est actuellement faible en raison de la peur d’Omicron et cela devrait avoir un impact sur les réservations au cours du trimestre de janvier à mars 2022 », a déclaré MP Bezbaruah, secrétaire général de l’Hotel Association of India.

Le faible sentiment parmi les voyageurs d’affaires en raison de la peur d’Omicron devrait avoir un impact négatif sur les réservations entre janvier et mars, a déclaré l’Association des hôtels de l’Inde dans ses perspectives pour l’année à venir.

« Le sentiment parmi les voyageurs d’affaires est actuellement faible en raison de la peur d’Omicron et cela devrait avoir un impact sur les réservations au cours du trimestre de janvier à mars 2022 », a déclaré MP Bezbaruah, secrétaire général de l’Hotel Association of India.

Il a observé que 2021 a été une année d’espoir, de survie et de reprise subtile pour l’industrie hôtelière en Inde.

« L’assouplissement des restrictions locales tout en assurant une campagne de vaccination agressive, couplée à la mise en œuvre de protocoles stricts pour assurer la sécurité et l’hygiène des hôtels a apporté un soulagement majeur et a renforcé la confiance parmi la communauté des voyageurs », a déclaré Bezbaruah.

Il a souligné que des catégories telles que les loisirs et les séjours avaient connu une forte augmentation de la demande en 2021, car les voyageurs étaient plus à l’aise pour visiter des lieux à une distance en voiture pour éviter la surpopulation et s’immerger dans des séjours expérientiels et a déclaré que la tendance devrait se poursuivre.

« Le tarif par chambre est également largement revenu aux niveaux d’avant covid en ce qui concerne les lieux de loisirs. Les hôtels de toutes les catégories dans les métros continuent de maintenir leurs tarifs moyens et sont plus susceptibles de revenir aux prix habituels d’ici la fin de cet exercice », a déclaré Bezbaruah.

