Le Fairphone 2, âgé de 6 ans, devrait bientôt recevoir sa prochaine mise à niveau majeure du système d’exploitation

En ce qui concerne le support logiciel, Android n’a pas été vraiment fantastique. Cependant, Fairphone est apparemment en mission pour prouver qu’un support continu est possible plusieurs années après le lancement avec l’annonce que le Fairphone 2 devrait recevoir Android 10.

Oui, la mise à jour est un peu en retard, surtout maintenant que les téléphones reçoivent Android 12. Cependant, pour mettre les choses en perspective, il s’agit d’un téléphone Android de six ans lancé avec Android 5.

Peu importe comment vous le regardez, c’est un exploit impressionnant pour un appareil Android lancé en 2015 exécutant un chipset Qualcomm Snapdragon 801.

L’annonce intervient à peine huit mois après que la société a poussé Android 9 vers le Fairphone 2. En fait, la société a utilisé son expérience et sa collaboration avec la communauté Fairphone pour améliorer et accélérer le processus de mise à niveau vers Android 10, comme le souligne Agnès Crepet, responsable de la longévité des logiciels et de l’informatique chez Fairphone.

Notre approche unique des logiciels nous a permis d’aider nos utilisateurs à conserver leurs appareils le plus longtemps possible. Nous sommes ravis de pouvoir fournir à notre communauté Fairphone 2 une autre mise à niveau logicielle, atteignant notre objectif de fournir au moins cinq ans d’assistance à partir du lancement pour nos téléphones et avec la mise à niveau Android 10, nous allons au-delà de sept ans. années de soutien. Nous élevons constamment la barre pour nous-mêmes et pour l’industrie, montrant qu’il est possible de faire les choses de manière plus durable dans le logiciel. »

Le Fairphone 2 lance la version bêta publique et devrait recevoir Android 10 stable au début de 2022. La société n’a pas annoncé de plans pour les versions ultérieures d’Android, bien que les tests bêta pour Android 11 débuteront cette semaine pour les appareils Fairphone 3.

Pendant ce temps, la société a récemment lancé le Fairphone 4, qui bénéficiera de six ans de mises à jour logicielles. C’est au-delà des trois ou quatre ans que les OEM de bon nombre des meilleurs téléphones Android promettent.