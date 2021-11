Le Fairphone 4 est à quoi ressemble vraiment la durabilité des smartphones

Les derniers lancements de téléphones de presque tous les fabricants ont consacré un temps raisonnable à expliquer comment chaque entreprise travaillait à la durabilité des smartphones. Nous avons entendu des choses comme « X % de nos téléphones sont fabriqués à partir de matériaux recyclés » et « vous n’avez pas besoin de chargeur parce que vous en avez déjà un » pour montrer que ces entreprises prennent au sérieux l’environnement. Mais j’avais toujours l’impression que l’on pouvait faire plus. Ce sont des sociétés géantes avec des ressources apparemment illimitées, après tout.

Pendant ce temps, un autre petit fabricant de téléphones des Pays-Bas semble placer la durabilité au même niveau que les bénéfices. Fairphone fabrique des produits avec des engagements significatifs envers la durabilité et le respect de l’environnement avec peu de fanfare. Bien que l’entreprise ne vende pas de téléphones en Amérique du Nord, il est temps d’obtenir la reconnaissance qu’elle mérite.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le nouveau Fairphone 4 est 100 % neutre en matière de déchets électroniques. Cela ne veut pas dire qu’il est construit à partir de vieux téléphones ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, pour chaque téléphone vendu par la société, elle recycle ou reconstruit de manière responsable un autre téléphone inutilisé. C’est assez important en raison des matériaux trouvés à l’intérieur de nos gadgets. Des choses comme l’or, le cobalt et le zinc sont toutes précieuses et facilement récupérables pour être réutilisées au lieu d’exploiter davantage le sol. Cela signifie également que Fairphone est le seul fabricant de téléphones certifiés TCO, qui garantit que les produits informatiques respectent certaines normes écologiques.

Source : Fairphone

Cela ne veut pas dire que d’autres entreprises comme Samsung ou Google ne travaillent pas vers un objectif similaire lorsqu’il s’agit de fabriquer le meilleur téléphone Android durable possible. Chaque fabricant de téléphones sait que le recyclage responsable est bon pour son image publique et ses résultats, ainsi que pour la planète. Mais le problème de l’échelle se pose, et nous n’avons tout simplement pas l’engagement de Samsung ou d’Apple de recycler 50 millions de téléphones chaque année – ou de Google ou Motorola d’en recycler beaucoup moins.

La garantie de 5 ans est juste et facile à comprendre.

Un autre domaine dans lequel Fairphone intervient est la garantie de l’utilisateur. Si vous ne faites rien lorsque vous obtenez un nouveau Fairphone, vous avez une sacrée garantie de deux ans qui couvre presque tout, sauf vous casser des choses à cause de vos actions. Si vous prenez la peine de prendre cinq minutes et de vous inscrire en ligne, cette période de garantie s’étend sur cinq ans complets. Dans quatre ans et 11 mois, si votre appareil photo cesse de fonctionner, Fairphone le réparera. Ça ne va pas mieux.

Les téléphones sont construits avec des matériaux coûteux, et beaucoup d’entre eux sont souvent achetés dans des conditions louches. Les entreprises qui les fabriquent le savent et savent qu’utiliser des matériaux issus de sources responsables est essentiel. Le problème est que cela signifie travailler avec d’autres entreprises qui construisent les composants réels, ce qui prend du temps et de l’argent. Fairphone ne semble pas se soucier des difficultés.

Source : Fairphone

Chaque Fairphone 4 est fabriqué à partir d’or, de cobalt, d’étain, de tungstène, de cuivre et de néodyme d’origine éthique, ainsi que de plastique 100 % recyclé. Cela signifie que les entreprises fabriquant les composants sont tenues à un niveau plus élevé, ce qui profite à l’ensemble de l’industrie – si Qualcomm s’engage à utiliser des matériaux éthiques, moins de personnes travaillent dans des conditions horribles ou pour peu ou pas de salaire. Tout le monde mérite un salaire décent et des conditions de travail sûres.

Vous avez certainement le droit de réparer un Fairphone.

Le seul endroit où Fairphone peut enthousiasmer les utilisateurs de smartphones est lorsqu’il s’agit de votre droit à la réparation et à l’assistance logicielle. Le Fairphone 4 est conçu pour démonter et remplacer facilement des éléments tels que les appareils photo, les haut-parleurs, le port USB C et même l’écran.

En utilisant le inclus tournevis, vous pouvez retirer huit vis et échanger l’écran. Ce n’est peut-être pas quelque chose que tout le monde est à l’aise de faire, mais en tant que personne qui aime déchirer les choses, je peux vous dire qu’il n’y a pas de moyen de le faire plus facilement. Si vous souhaitez remplacer une pièce parce que vous l’avez cassée et qu’elle n’est pas couverte par la garantie, il vous suffit d’en acheter une et de l’échanger. À l’exception de la batterie, car elle est amovible, tout comme la batterie de tous les téléphones Android, ouvrez l’arrière et remplacez-la par une batterie fraîchement chargée.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Côté logiciel, Fairphone promet un support garanti jusqu’à fin 2025 car c’est ce que garantit Qualcomm. Mais la société prévoit également d’essayer de prendre en charge le téléphone jusqu’à la fin de 2027. Cela signifie Android 12, Android 13, Android 14 et Android 15 ! Il y a des raisons de croire qu’ils seront en mesure de le faire sans le soutien de Qualcomm car le modèle précédent a reçu six ans de mises à jour Android.

Des géants comme Samsung font un excellent travail en matière d’énergie renouvelable et de recyclage à grande échelle.

J’aime voir ce que font les autres entreprises en matière de santé de notre planète. Samsung, par exemple, est 100% conforme à Energy Star en ce qui concerne les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les machines à laver et les lave-vaisselle. C’est également le plus grand recycleur unique aux États-Unis, recyclant plus de 100 millions de livres de déchets électroniques chaque année. Pour couronner le tout, la société utilise 100 % d’énergie renouvelable pour toutes ses opérations aux États-Unis.

Amazon se débrouille également très bien en ce qui concerne les grandes choses. Par exemple, l’entreprise étudie l’impact environnemental de chacun de ses appareils et s’est engagée à réduire les émissions de carbone et à utiliser des énergies renouvelables. Amazon a même conçu sa propre certification Climate Pledge Friendly pour vous aider à trouver des produits meilleurs pour l’environnement.

Il est extrêmement difficile pour une entreprise de prendre ces décisions, et chaque entreprise devrait être félicitée pour les avoir prises. Mais il y a beaucoup de place pour des changements plus petits, mais tout aussi significatifs dans la façon dont nos appareils sont fabriqués et pris en charge, et il suffit de regarder vers la petite entreprise néerlandaise Fairphone pour les voir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

HBO au maximum

Ce sont les meilleurs films sur HBO Max en ce moment

HBO Max propose désormais aux abonnés une variété de films originaux et de films préférés des fans, y compris les nouvelles versions de WarnerMedia. Voici un aperçu complet des meilleurs films sur HBO Max ce mois-ci.