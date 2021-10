Le Fairphone 4 est un smartphone durable qui ne ressemble pas à une merde complète

Les fabricants se battent constamment pour créer les téléphones les plus rapides, les plus élégants et les plus beaux. Cette course vers le sommet met d’autres choses à l’écart, comme l’approvisionnement équitable en ressources et les conditions de vie de travail pour toutes les personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement. C’est le créneau que Fairphone s’est toujours efforcé d’atteindre, et aujourd’hui, après 18 mois de développement, la société lance son dernier produit : le Fairphone 4, que le fabricant appelle « probablement le téléphone le plus durable au monde ».

SoC Snapdragon 750G RAM et stockage 6 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go Écran 6,3 pouces, 1080×2350, LCD, 19,5:9 Batterie 3905 mAh (QuickCharge 4, 50 % de charge en 30 min) Caméras arrière 48MP de large (OIS, AF laser), 48MP ultra-large/macro Caméra frontale 25MP Logiciel Android 11 Connectivité Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, USB-C Bandes 5G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n71/n77/ n78 LTE : 1/2/3/4/5/7/8/12/18/19/20/28/32/38/40/41/71 Divers IP54, capteur d’empreintes digitales latéral, Dual SIM (eSIM), microSD prise en charge (jusqu’à 2 To), garantie gratuite de 5 ans Dimensions 162 x 75,5 x 10,5 mm, 225 g Prix 6 Go+128 Go : 579 €, 499 £ 8 Go+256 Go : 649 €, 569 £

Par rapport à son prédécesseur, le nouveau téléphone est un énorme pas en avant. Grâce à son nouveau cadre en aluminium, il a l’air beaucoup plus de haute qualité. L’écran LCD Full HD de 6,3 pouces amélioré a également été finalement mis à jour pour paraître semi-récent avec son encoche et ses cadres relativement petits.

Le dos donne le look le plus intrigant – le design semi-transparent a disparu, laissant la place à un dos en plastique souple discret en vert, gris ou vert moucheté. Avantage supplémentaire, la coque arrière est composée à 100 % de plastique recyclé. Ensuite, il y a la bosse de la caméra, composée de deux caméras 48MP (large et ultra-large) et d’un capteur de temps de vol, qui présente un design particulièrement unique grâce à sa forme triangulaire. Nous n’avons rien vu de tel sur d’autres téléphones.

Fidèle à la mission de Fairphone, le dos s’enlève facilement en utilisant uniquement vos mains, révélant la batterie facilement amovible ainsi que les emplacements pour cartes SIM et SD. Tous les autres modules sont également accessibles grâce à un tournevis inclus, et les pièces détachées seront disponibles sur le site de Fairphone. La société a réussi à diviser ses modules en parties encore plus petites, permettant aux propriétaires de ne remplacer que le composant qui est vraiment cassé. Malgré tout cela, Fairphone a quand même réussi à obtenir une certification IP54 pour l’appareil, ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures.

La seule chose que la société ne pouvait plus inclure est une prise casque. Étant donné que presque tous les composants des smartphones ont augmenté en taille ces dernières années, comme la batterie, l’écran et les appareils photo, il n’y avait tout simplement pas assez d’espace à l’intérieur du téléphone pour l’inclure, du moins pas sans compromettre d’autres composants.

Côté logiciel, Fairphone promet une assistance jusqu’à six ans, avec des mises à jour d’Android 12 et 13 presque gravées dans le marbre. La société dit qu’elle fait de son mieux pour aller jusqu’à Android 14 et même 15, bien que les choses puissent être plus difficiles avec ces mises à jour car Qualcomm ne maintient généralement pas ses processeurs pendant si longtemps. Si les produits précédents sont quelque chose à en juger, Fairphone réussira à le faire très bien, cependant. Le Fairphone 4 recevra également des mises à jour de sécurité mensuelles pendant les deux premières années, ce qui est agréable à entendre.

Fairphone augmente encore ces promesses avec une garantie de 5 ans, offrant aux clients une certaine tranquillité d’esprit que leur téléphone ne tombera pas en panne en raison de défauts matériels préexistants. Seule la batterie n’est pas incluse, étant donné qu’il s’agit d’un composant voué à l’échec d’ici là à cause de la physique.

Fairphone a également travaillé à l’amélioration de sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise investit dans des lignes durables et équitables où elle peut avoir le plus d’impact, en travaillant avec quelques mines et entreprises sélectionnées au Congo et en Ouganda pour les ressources qui ne peuvent pas être recyclées. En plus de cela, le Fairphone 4 se compose d’autant de composants recyclés que possible, et c’est le premier téléphone à être neutre en matière de déchets électroniques, ce qui signifie que Fairphone recycle la quantité totale de produits qu’il vend. En plus de cela, l’entreprise investit également dans l’amélioration des conditions de travail des fournisseurs de Fairphone, souhaitant leur offrir des environnements de travail sûrs et des salaires équitables.

Le Fairphone 4 est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui, le 30 septembre. La version 128 + 6 Go vous coûtera 579 € / 499 £ tandis que la variante 256 + 8 Go coûtera 649 € / 569 £. Comme toujours, Fairphone commercialise et construit l’appareil pour le marché européen, alors assurez-vous de vérifier si les bandes répertoriées dans la fiche technique ci-dessus fonctionnent avec votre opérateur si vous souhaitez l’importer.

Fairphone a également annoncé un ensemble de véritables écouteurs sans fil au prix de 99,95 €, créés en utilisant les mêmes normes équitables pour lesquelles ses téléphones sont connus.

