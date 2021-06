le faisable, le farfelu et le fantasme .

Le moulin à rumeurs toujours en effervescence entourant l’ancien président Donald Trump a, ces derniers jours, produit un nouveau genre – des scénarios spéculatifs qui envisagent le retour du 45e président à la Maison Blanche plus tôt que prévu.

Toujours le showman – et jamais celui à être éclipsé par les médias – Trump, qui continue de maintenir que l’élection lui a été volée, a commencé à alimenter ces grondements via un certain nombre de commentaires provocateurs.

Pour ceux qui sont déconcertés par les gros titres et les déclarations « Du bureau de Donald J. Trump » – mais qui se demandent également s’il existe une base plausible pour de tels scénarios – examinons les options.

1. Réintégration: Selon Maggie Haberman du New York Times – et en témoigne Charles CW Cooke de la National Review, entre autres – Donald Trump a réfléchi à haute voix au sein de son entourage à la possibilité d’être réintégré en tant que commandant en chef d’ici août – oui , c’est-à-dire d’ici août 2021.

Le 1er juin, Haberman a tweeté : “Trump a dit à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact qu’il s’attend à ce qu’il soit réintégré d’ici août (non, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne, mais simplement en partageant l’information).”

Cooke a confirmé les affirmations de Haberman, ajoutant que, selon ses informations, Trump s’attend à ce que l’ancien Sens. David Perdue de Géorgie et Martha McSally de l’Arizona soient reconduits dans la chambre haute.

Trump lui-même, qui est récemment apparu dans une vidéo pour le Comité sénatorial républicain national, a ajouté à l’intrigue autour des reportages de Cooke et Haberman: «Nous allons reprendre le Sénat, reprendre la Chambre, nous allons reprendre le Blanc House et plus tôt que vous ne le pensez.

On ne sait pas exactement comment Trump prévoit d’effectuer un retour en août, mais il surveille de près les efforts d’audit en cours dans le comté de Maricopa, en Arizona, et à Windham, dans le NH, ainsi que les efforts d’audit en développement en Pennsylvanie et en Géorgie.

D’un point de vue juridique, cependant, même ceux qui ont des liens personnels et professionnels étroits avec Trump doutent que la Constitution laisse la possibilité de réintégrer un président après la certification de sa défaite par le Collège électoral.

Quelles que soient les conclusions d’un audit, “il est hautement improbable qu’un tribunal annule les votes du Collège électoral”, a déclaré Jenna Ellis, ancienne conseillère juridique principale de la campagne Trump. « Les options judiciaires constitutionnelles et juridiquement viables à ce stade consistent à tenir pour responsables les administrateurs, les fonctionnaires et les secrétaires d’État qui ont ignoré la loi de l’État. »

“Les États ont permis que ces certifications pour les délégués du Collège électoral soient remises au Congrès, et le Collège électoral est la façon dont nous sélectionnons un président aux États-Unis”, a poursuivi Ellis. « Les législatures des États dirigées par les républicains qui étaient trop molles pour exercer leur responsabilité constitutionnelle de s’assurer que la liste correcte de délégués a été envoyée au Congrès doivent maintenant donner au peuple américain la certitude que cette anarchie ne se reproduira plus jamais et mettre en place des garanties raisonnables d’intégrité électorale , comme le président Trump l’a souligné ce week-end dans son discours en Caroline du Nord.

Bien sûr, il existe des alternatives au fantasme de réintégration ordonnée par le tribunal…

2. Représentant Donald J. Trump: Trump se parachute dans le cycle de campagne de mi-mandat, se présentant pour devenir membre de la Chambre des représentants. Sa résidence officielle en Floride lui permettrait de se présenter dans un quartier favorable aux républicains. Les républicains reprennent la Chambre et le Sénat – par ce qui devrait être des marges importantes. Trump est élu président de la Chambre. Les républicains du Congrès ont réussi à destituer le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris. Trump est à nouveau le président des États-Unis.

L’animateur de radio conservateur Wayne Allyn Root a lancé cette idée la semaine dernière lors d’une interview avec Trump, à laquelle l’ancien président a répondu: “C’est tellement – ​​c’est tellement intéressant.” Il a poursuivi en disant que c’était une bonne idée.

3. La présidence sans élection: Pour les amateurs de règles du Congrès, Ari Fleischer a le scénario de retour anticipé pour vous.

« Si vous voulez vous engager dans des théories du complot et des rêves fous, voici le scénario ultime », a déclaré lundi l’ancien attaché de presse du président George W. Bush dans « Just the News AM ». « Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Chambre des représentants pour être élu président. Ainsi, les républicains reprennent le contrôle du Congrès en 2022, et quand vient le temps de voter pour le président, ils peuvent nommer [Trump] orateur. Ensuite, si les républicains occupent les deux tiers du Sénat, ils peuvent destituer Joe Biden, destituer Kamala Harris et le tour est joué – le président Donald Trump devient président. »

“Tout le reste et tout le reste est un fantasme”, a déclaré Fleischer. “Il n’y a pas de clause de réintégration, cela ne fait pas partie du gouvernement américain.”

4. Le long jeu: Et enfin, le plus probable – et le plus conventionnel – des scénarios de retour de Trump : l’ex-président attend jusqu’en 2024, date à laquelle il se verra offrir l’option juridiquement non controversée de se présenter à nouveau à la plus haute fonction du pays et éventuellement de gagner — cette fois potentiellement avec un mandat issu des résultats des audits swing-state en cours en 2020.

Au cours du dernier mois environ, la spéculation selon laquelle l’ancien président se représentera en 2024 est passée de pure spéculation à quelque chose que Trump remarque quotidiennement. Au cours du week-end, il a répondu aux questions de Fox News sur son prochain colistier potentiel. Suite à la décision de Facebook vendredi dernier de maintenir l’interdiction du compte Trump jusqu’en janvier 2023 au moins, les abonnés à la liste de diffusion Save America PAC ont reçu une brève note de Trump : « La prochaine fois que je serai à la Maison Blanche, il n’y aura plus de dîners. , à sa demande, avec Mark Zuckerberg et sa femme. Ce sera toutes les affaires !