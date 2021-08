Le fait que l’Amérique ne paie pas les congés des travailleurs sape la campagne de vaccination .

Eli Rosenberg et Jeff SteinLun, 16 août 2021, 08:38·8 min de lecture

Une personne déguisée en Oncle Sam assiste à une manifestation contre le vaccin contre la maladie à coronavirus obligatoire (COVID-19) qui s’est tenue devant l’hôtel de ville de New York à Manhattan, New York, États-Unis, le 9 août 2021. REUTERS/Andrew Kelly TPX IMAGES DU JOUR

Alors que les décideurs fédéraux cherchent des moyens d’augmenter les taux de vaccination aux États-Unis, le manque de congés de maladie payés joue un rôle pour dissuader les travailleurs à bas salaire de prendre des congés pour se faire vacciner, selon des enquêtes et des experts politiques.

Les lacunes jouent un rôle sous-estimé dans l’hésitation à la vaccination dans le pays, en particulier parmi les populations à faible revenu. Les travailleurs qui ne bénéficient pas de congés payés pour se faire vacciner ou pour faire face à des effets secondaires potentiels sont moins susceptibles de se faire vacciner, selon une étude de la Kaiser Family Foundation.

Environ deux employés non vaccinés sur 10 ont déclaré que si leur employeur leur accordait des congés payés, ils seraient plus susceptibles de se faire vacciner, selon une enquête de la Kaiser Family Foundation auprès de 1 888 adultes menée du 8 au 21 juin. entretiens que le problème du temps libre était l’un des rares qu’ils entendent souvent de la part de personnes hésitantes à se faire vacciner.

Cela inclut des gens comme Zachary Livingston, le directeur d’un métro dans la région de Denver.

L’homme de 40 ans a déclaré qu’il travaillait plus de 60 heures par semaine depuis des mois – sans augmentation de salaire par rapport à son salaire d’environ 35 000 $ par an – pour combler les lacunes dans l’horaire du magasin alors qu’il avait du mal à trouver des travailleurs. Il aimerait se faire vacciner et pense que tout le monde devrait recevoir le vaccin, mais a déclaré qu’il n’avait ni le temps ni l’espace mental pour le faire.

“Au moment où je suis sans travail, il est temps d’aller au lit”, a-t-il déclaré.

Livingston a déclaré qu’il se serait fait vacciner il y a des mois s’il s’était vu offrir un congé payé, mais le magasin n’offre pas l’avantage de se faire vacciner ou de faire face aux séquelles – ou aux indemnités de maladie, en général. Il n’a pas non plus d’assurance maladie et a déclaré qu’il n’avait pas vu de médecin depuis des années. (Subway n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

En effet, environ un tiers des personnes non vaccinées, dont certaines comme Livingston, ont déclaré à Kaiser qu’elles préféreraient « attendre et voir » si elles recevront le vaccin sans exclure la possibilité de le faire.

“Il y a une partie du public qui ne veut pas du vaccin, mais parmi ceux du groupe d’attente, le manque de temps libre est un problème majeur”, a déclaré Ashley Kirzinger, directrice associée de Public Opinion and Survey Research. équipe chez Kaiser. “Et cela affecte de manière disproportionnée ceux qui ont des niveaux de revenus inférieurs et ceux qui ne peuvent pas prendre de congé.”

Daisy Berrospe, 30 ans, directrice d’une clinique de vaccination gérée par La Clínica de La Raza, une organisation à but non lucratif axée sur les communautés latino-américaines et d’autres communautés mal desservies d’Oakland, en Californie, a déclaré que c’était un problème dont ils entendent régulièrement parler.

“C’est un gros problème – c’est soit manquer le travail et se faire vacciner, soit continuer à aller travailler pour faire face à votre chèque de paie”, a déclaré Berrospe.

Le secrétaire au Travail, Marty Walsh, a déclaré dans une interview qu’il n’avait pas vu les données sur la question, mais qu’il pensait qu’il était crucial pour les employeurs de donner aux travailleurs un congé payé pour se faire vacciner.

« Vous devriez vouloir que vos employés soient vaccinés », a-t-il déclaré. « Payez-les pour la journée et donnez-leur une opportunité. Et s’ils ne se sentent pas bien après, accordez-leur quelques jours de salaire si vous le pouvez.

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord pour dire à quel point les politiques de congés payés jouent un rôle important dans le renversement de l’hésitation à la vaccination.

Doug Holtz-Eakin, un expert politique du GOP qui a dirigé le Congressional Budget Office pendant les années Bush, a déclaré qu’il était sceptique quant à l’idée qu’un manque de congés payés nuise à la campagne de vaccination.

“Je trouve cela difficile à croire”, a-t-il déclaré. « Vous devez avoir un jour de congé quelque part, et ils ont essayé de faire parvenir les vaccins aux portes des gens. Il ne me semble pas plausible que ce soit le raccrochage.

Le Congrès a pris des mesures pour accorder des congés payés d’urgence depuis le début de la pandémie, bien avant l’approbation des vaccins. En mars 2020, les législateurs ont approuvé un programme de congés payés qui remboursait les employeurs et les obligeait à accorder des congés à leurs employés s’ils tombaient malades du covid. Ce programme n’a pas couvert des millions de travailleurs, exemptant les entreprises de plus de 500 employés. Et il a expiré l’année dernière.

Le président Joe Biden a appelé à rétablir le mandat des employeurs de fournir des congés payés, dans le cadre de son plan de relance de 1,9 billion de dollars. Le Congrès a fini par étendre les crédits d’impôt pour rembourser les entreprises qui offrent des congés payés, élargissant le programme pour couvrir les congés pour les vaccins. Mais ils ont rendu le programme volontaire. Les démocrates ont souligné les limites de la procédure budgétaire qu’ils ont utilisée pour approuver le stimulus sans aucun vote républicain.

“Nous avons de nombreuses preuves que le recours aux politiques volontaires des employeurs pour protéger les personnes dans cette pandémie ne fonctionne pas”, a déclaré Rachel Deutsch, avocate au Center for Popular Democracy, un collectif de groupes progressistes, qui a suivi les réponses des entreprises aux congés payés. . “L’équipe Biden a fait un travail formidable dans le travail de vaccination, mais il semble clair que nous allons nous heurter à un mur avec les vaccinations en raison d’une politique de congé fédérale inadéquate.”

Une assistante d’enseignant et traductrice du système scolaire public de Los Angeles a déclaré qu’elle avait également été dissuadée de se faire vacciner en raison de préoccupations concernant le manque de travail. La femme de 28 ans, qui a requis l’anonymat parce qu’elle craignait des représailles de la part de son employeur, a déclaré qu’elle avait toujours voulu se faire vacciner, mais qu’elle ne s’était jamais sentie avoir le temps ou la capacité de le faire. donc avec un travail à temps plein et des responsabilités de garde d’enfants à la maison.

Elle a estimé que ce serait demander une faveur spéciale pour demander un congé pour l’obtenir, puisque ses patrons n’ont jamais exigé ou encouragé quiconque à se faire vacciner, a-t-elle dit, et elle ne savait pas s’il serait approprié d’utiliser les jours de maladie. elle a été donnée du district pour se faire vacciner.

«Je ne voulais pas m’embêter et ils me disent, oh, vous n’en avez pas vraiment besoin. Comme, vous l’obtenez comme votre propre choix », a-t-elle déclaré. « J’ai entendu des gens dire que, vous savez, leur bras s’est affaissé ou qu’ils avaient très mal. J’étais juste inquiet de devoir conduire quelque part, ou potentiellement d’avoir de la fièvre ou tout autre effet secondaire au travail et de ne pas être en mesure de performer. »

Des mois se sont écoulés, à partir de mai, lorsqu’elle a recommencé à travailler après un certain temps d’arrêt, jusqu’à une grande partie de l’été sans qu’elle soit vaccinée. Elle s’est fait vacciner lors de son premier jour de vacances d’été, à la mi-juillet.

Shannon Haber, porte-parole du Los Angeles Unified School District, a déclaré que le district gérait son propre programme de vaccination entre février et mai pour fournir aux employés un accès facile aux vaccins, leur donnant deux heures de congé payé par test et trois heures pour le vaccin. . Ils ont reçu du temps payé jusqu’à trois jours par dose de vaccination, a-t-elle déclaré. Cependant, Haber a refusé de répondre aux questions de savoir si la disposition s’appliquait aux travailleurs dits bimensuels comme l’assistante d’enseignement, qui a un statut provisoire car elle n’a pas encore de diplôme d’enseignement.

La Maison Blanche a fourni une liste de plus de quatre douzaines d’entreprises offrant soit quelques heures de congés payés, soit des primes de 100 $ – dont Delta Air Lines, JPMorgan Chase et Kroger’s – “grâce à l’appel à l’action du président”.

« Nous croyons fermement que nous avons besoin de congés payés dans notre pays. C’est pourquoi nous avons proposé de le faire dans le cadre du plan américain pour les familles », a déclaré le communiqué de la Maison Blanche.

L’augmentation du nombre de cas au cours des dernières semaines a incité de nombreuses entreprises à instituer des mandats de vaccination pour les travailleurs et a repoussé certains des vaccins hésitants indépendamment de cela également. L’administration Biden travaille également à une expansion majeure des congés payés nationaux dans le cadre de son plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars, mais cette mesure pourrait prendre des semaines à passer. Ces mesures peuvent faire peu pour les travailleurs à faible revenu dans un avenir immédiat.

John Jameson, le fondateur de la société politique de gauche Winning Connections, qui travaille avec les responsables de la santé publique du Colorado pour atteindre les hésitants au vaccin, a déclaré que le groupe avait rencontré des personnes qui ne se sentaient pas capables d’obtenir le vaccin. abattus en raison de leurs horaires de travail et d’un manque de congés payés.

Les agents de proximité soulignent la facilité et la disponibilité du vaccin lorsqu’ils parlent aux gens par téléphone, en utilisant les mêmes méthodes que celles utilisées pour amener les électeurs aux urnes.

“Il ne fait aucun doute que si les gens avaient la possibilité de simplement s’absenter du travail, il serait plus facile de les faire se faire vacciner”, a déclaré Jameson. “Si vous avez un emploi au salaire minimum et que vous craignez de manquer deux jours de travail, c’est suffisamment dissuasif pour que certaines personnes se présentent pour leur deuxième coup.”

