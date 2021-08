Le family office du milliardaire britannique Simon Nixon entre dans l’espace crypto

in

Le family office du milliardaire Simon Nixon, Seek Ventures, prévoit d’augmenter son exposition aux actifs cryptographiques.

De plus en plus d’investisseurs, particuliers et entreprises, sont dans l’espace des crypto-monnaies. Depuis quelque temps, se sont regroupés les « family offices », ou family offices, qui sont des plateformes privées qui gèrent le patrimoine des familles aisées.

Tel que rapporté par Bloomberg, le family office dirigé par le milliardaire britannique Simon Nixon, Seek Ventures, veut plonger dans l’espace des actifs numériques.

Simon Justin Nixon est un homme d’affaires milliardaire anglais, co-fondateur et associé commandité de Seek Ventures. Il a également été co-fondateur et ancien PDG de Moneysupermarket.com. Il a une fortune de 1,2 milliard de dollars US.

Adam Proctor, directeur général de l’organisation Seek Ventures, a déclaré qu’ils essayaient d’améliorer “l’allocation aux crypto-monnaies car nous pensons que c’est un domaine important pour l’avenir”.

Les actifs numériques continuent de croître et occupent une part substantielle des marchés financiers, a déclaré Proctor. A ce titre, le family office augmentera son allocation et embauchera un analyste de crypto-monnaie désigné.

Bien qu’il ne puisse pas décrire la signification précise de l’augmentation de l’exposition aux actifs numériques, Proctor a indiqué qu’ils recherchaient un expert.

Family Offices et investissement crypto

La demande croissante d’institutions et de family offices. En juillet, une étude de Goldman Sachs a révélé que 60% des family offices qui ont participé à l’enquête souhaitent être exposés aux crypto-monnaies. En fait, 15 % y investissent déjà.

D’autres recherches compilées par Fidelity ont décrit des résultats encore plus optimistes, selon Cryptopotato. Il a montré qu’environ 70% des investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leur allocation crypto actuelle ou de faire leur premier achat dans les mois à venir.

