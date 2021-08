Commerce et investissement

Le Family Office du milliardaire Simon Nixon vise à augmenter son allocation crypto

Au milieu de l’adoption institutionnelle en cours de la crypto-monnaie, le milliardaire Simon Nixon souhaite augmenter ses investissements en crypto, a rapporté Bloomberg.

Nixon, qui a cofondé Moneysupermarket.com en 1993, gère plus d’un milliard de dollars d’actifs personnels dans le secteur de la technologie.

Dans un communiqué, son family office, Seek Capital, vise à augmenter son “allocation à la crypto, car nous pensons qu’il s’agit d’un domaine important pour l’avenir”, a déclaré Adam Proctor, directeur général de la société de capital-risque Nixon basée à Londres.

Proctor, qui a rejoint la société depuis la banque privée de Citigroup, a déclaré que Seek Capital recherchait un analyste pour se concentrer sur le secteur de la cryptographie.

L’intérêt des family offices pour la crypto-monnaie s’est accru tout au long de cette année, sans être perturbé par les ventes massives de mai et juin. Les prix des actifs cryptographiques ont depuis rebondi, le Bitcoin étant revenu à près de 50 000 $, l’Ether au-dessus de 3 000 $ et la capitalisation boursière totale de la cryptographie dépassant les 2 000 milliards de dollars.

Dans une récente enquête, Goldman Sachs a découvert que près de la moitié des family offices avec lesquels elle fait affaire souhaitent ajouter des actifs numériques à leurs investissements stables, considérant la cryptographie comme une couverture contre une inflation plus élevée et des taux d’intérêt bas prolongés.

Selon une estimation de 2019 du chercheur Campden Wealth, les actifs des family offices s’élèvent à près de 6 000 milliards de dollars dans le monde.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.