Le fan art de Batman imagine Zoë Kravitz en pleine tenue de Catwoman

L’image ci-dessus de Zoë Kravitz nous vient de l’Instagram de l’artiste Evan Pennock. Ils ont un nombre impressionnant de 27 000 abonnés au moment de la rédaction, grâce au superbe fan art qu’il a créé avec des personnages de bandes dessinées. Et alors que nous attendons une bande-annonce complète pour The Batman et toute indication des apparitions des super méchants, cela offre une possibilité distincte pour le look mystérieux de Kravitz.

Après la sortie de The Batman, Matt Reeves travaillera sur une série préquelle sur HBO Max. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.