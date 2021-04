Le fan capte le moment où Daniel Cormier s’est précipité vers Jake Paul à l’UFC 261 et l’a remis au clair alors que YouTuber se moque de la confrontation

Dana White n’a certainement pas invité Jake Paul à l’UFC 261, mais le YouTuber devenu boxeur professionnel est quand même arrivé.

Après avoir battu l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren lors d’un match de boxe, Paul a décidé de gatecrash l’UFC 261 à Jacksonville, en Floride, samedi soir.

Daniel Cormier était là pour accueillir Paul tout de suite

Quand Daniel Cormier l’a vu, l’ancien double champion a fait une ligne droite pour Paul.

Les caméras de l’UFC n’ont pas capté l’altercation. Cela ne ressemblait certainement pas à quelque chose qui avait été mis en place.

Cormier a eu raison de Paul et à en juger par ces superbes images de fans, vous pouvez voir que le boxeur 3-0 ne l’a certainement pas rendu.

Dans le commentaire, DC a parlé de l’incident, disant à Joe Rogan: «Je jure devant Dieu que je viens de voir Jake Paul, je l’ai pointé du doigt et j’ai dit ‘ne jouez pas avec moi’, parce que je vais le frapper au visage. Il est juste là. Je ne joue pas à ces jeux, Joe.

La raison pour laquelle Paul a attiré la colère de Cormier est qu’il l’a appelé sur les réseaux sociaux après sa victoire sur Askren et l’a même appelé “ gros garçon ”.

Cormier n’est pas un homme avec lequel il faut se tromper. C’est un ancien champion des poids légers et des poids lourds de l’UFC et nettement plus dangereux que quelqu’un comme Askren.

Pourtant, Paul ne semblait pas trop énervé et le YouTuber considérera la nuit comme un grand succès en termes de publicité.

Paul a partagé des images de la confrontation avec Cormier sur ses canaux de médias sociaux et s’est moqué de la réaction de l’homme de 42 ans.

Il était venu à l’événement vêtu d’un t-shirt avec le message «Dana, où est mon argent? après avoir affirmé que le président de l’UFC, Dana White, lui devait 1 million de dollars pour avoir affirmé qu’il perdrait face à Askren.

À plusieurs endroits de la carte, les 15 000 personnes présentes au Vystar Veterans Memorial Arena ont scandé «f *** Jake Paul» pour montrer ce qu’elles pensaient de lui.

Paul n’était pas le bienvenu à l’UFC 261 mais semblait l’apprécier quand même

S’exprimant après l’événement, le président de l’UFC, White, a déclaré qu’il ne ferait jamais affaire avec Paul et que les chiffres à la carte qu’ils ont vantés – qui, selon Paul, étaient d’environ 1,6 million – ne sont pas réels.

“Je l’ai déjà dit et je le répète: ce gamin a fait du bon travail en se mettant dans un endroit pour gagner de l’argent, tant mieux pour lui”, a commencé White.

«Il vous fait parler de lui tout le temps, vous poser des questions sur lui, Daniel Cormier qui court après lui, alors vous devez faire quelque chose de bien. Il a assommé un ancien gars de la NBA qui avait 40 ans, 30 livres de moins que lui et je ne sais même pas quoi dire sur le [Ben] Askren chose.

«Le tout est époustouflant pour moi. Tant mieux pour lui, prenez cet argent pendant que vous pouvez faire des enfants. “

Dana White n’a pas caché son aversion pour Jake Paul

«Les chiffres sont-ils là? Non, je ne sais pas si les chiffres sont là », dit White en se référant à ce que Paul a dessiné contre Askren.

«Écoute, tu sais ce qui arriverait à ce type? Il ne se bat pas à l’UFC. Il obtient des adversaires triés sur le volet et Dieu sait ce qui se passe d’autre avec ce truc de merde – il y a un marché pour cela. Ce n’est pas ce que je fais.

«Les gens veulent voir ça et c’est génial, il gagnera quelques dollars avant la fin de la course. Ce n’est pas ce que je fais. Ce soir, c’est ce que je fais. Les chiffres que vous entendez dire sont pleins de merde. Ils sont pleins de merde. Je n’ai pas tiré ce genre de chiffres – du tout. Pas même près.