Le fan d’Arsenal, Darren Bent, jubile après le but de Bukayo Saka contre Tottenham et qualifie l’ancien club de ” pagaille ” pour les performances ” médiocres ” du derby du nord de Londres

in

Darren Bent a peut-être joué pour Tottenham pendant deux ans, mais il est un fan d’Arsenal de bout en bout.

Et l’animateur de talkSPORT n’a pas pu résister à se réjouir du spécialiste Darren Ambrose, un supporter des Spurs, alors que les Gunners menaient 3-0 à la mi-temps dans le derby du nord de Londres.

.

Tout s’est très bien passé pour Arsenal à l’Emirates Stadium

Bent a également suggéré que la masterclass de la première mi-temps des hommes de Mikel Arteta lui rappelait les jours de gloire où l’envoi des Spurs était la norme pour Arsenal.

Après que Bukayo Saka ait marqué le troisième but d’Arsenal à la 36e minute, Bent a célébré en direct sur talkSPORT : “Essayons de rester professionnels… continuez nnnnn ha ha ha. Regardez le visage d’Ambrose !

Et son collègue de talkSPORT, Ambrose, n’a pas été impressionné.

“Cela a été une pagaille d’une première mi-temps de Tottenham”, a poursuivi Bent.

« Arsenal y est allé, beaucoup d’énergie… Les Spurs à la minute, vous regardez la sélection de l’équipe, ils n’ont tout simplement pas été là.

L’effort du pied droit de Saka a déclenché les célébrations de Bent en direct sur talkSPORT

« Où cette équipe peut-elle finir ? Je sais que c’est tôt, mais ce match me rappelle une époque où Arsenal était tellement plus dominant que les Spurs, et nous n’avons pas vu ça depuis longtemps.

Bent a admis qu’Arsenal avait été aidé par le jeu “mauvais” des Spurs, tandis qu’Ambrose pense que leurs trois victoires au début de la saison étaient une fausse aube.

Bent a ajouté : « Contre Manchester City, je pensais que les Spurs jouaient très bien, et j’aime Harry Kane, Heung-min Son et Lucas Moura à l’avant, mais à part ça, personne ne s’est intensifié !

Ambrose a répondu : « C’est le problème, personne n’avance. Vous avez beaucoup de bons footballeurs mais ils ne jouent pas en équipe, une bonne équipe.

La forme de Tottenham est tombée d’un clip depuis le retour de l’équipe de la pause internationale

“Les gens ont été aveuglés par les trois victoires consécutives 1-0, ils ne jouaient toujours pas très bien.”

Bent a ajouté: «Ça a été pauvre des Spurs. On regarde où en sont les deux équipes et il faut dire qu’au début de la saison, Arsenal était la risée du championnat.

« Tout le monde se moquait d’eux après le début et tout le monde chantait les louanges de Nuno, et à juste titre, il a été nommé Manager du mois !

“Mais depuis la trêve internationale, les Spurs sont horribles !”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici