Le fan d’Arsenal Ian Poulter traite le golf comme du football et la Ryder Cup le transforme en « facteur » qui joue comme Michael Jordan, Didier Drogba et Tom Brady

Nouveau golfeur ? Ian Poulter obtenir un choix de capitaine pour la Ryder Cup n’aurait pas de sens si c’était le cas.

Ici, nous avons un homme classé 50e au monde, choisi devant quelqu’un comme Justin Rose.

Attendez-vous à en voir plus plus tard cette semaine

L’Anglais est un spécialiste de la Ryder Cup

Dans toute sa carrière, Poulter n’a remporté que trois victoires sur le PGA Tour et aucun championnat majeur, tandis que la saison la plus récente s’est déroulée sans véritable succès.

Mais la première chose que vous devez savoir sur la Ryder Cup est que rien de tout cela n’a vraiment d’importance lorsqu’il s’agit de la superstar talismanique de Team Europe.

Il ne faisait aucun doute qu’il obtiendrait une wildcard pour la cinquième fois dans ce qui sera sa septième apparition.

Dans les six précédents, l’Anglais à la poitrine battante est invaincu en simple du dimanche, gagnant une redoutable réputation de « facteur » qui livre toujours.

Poulter caractérise une équipe européenne à des kilomètres de ses homologues américains dans le classement mondial – et si cela se jouait sur papier, les paris sur l’équipe américaine seraient suspendus.

Poulter a défilé dans Paris habillé comme une boîte aux lettres en 2018

Mais contrairement à tous les autres événements du calendrier, la Ryder Cup élève le travail d’équipe et personne ne capture son esprit comme Poulter.

Le célèbre tournoi exige de grandes personnalités. Il intimide et engloutit le golfeur inattendu.

L’étiquette fait place à la volatilité, les fans n’ont pas peur de crier sur votre backswing ou de vous crier des choses pires.

La cohérence fait place à la capacité de produire le sublime dans un moment précis et pressurisé.

Comme Billy Casper l’a dit en 1967 : « Avez-vous déjà essayé de frapper une balle de golf sans oxygène dans votre système ? »

Grande foule? Montez le son, Poulter demande

Contrairement à beaucoup, Poulter adore tout ça. Sa présence sur le terrain de golf, ou même à table, ne peut être écartée.

À l’inverse, avec seulement trois victoires depuis 1997, Team USA ressemble souvent à Manchester City immédiatement après la prise de contrôle de Shiekh Mansour en 2008, scintillant d’individus talentueux, qui ne savent pas comment jouer ensemble.

Prenons simplement Tiger Woods, par exemple : sans doute le plus grand golfeur de tous les temps a enregistré 21 défaites en 37 matchs, la plupart en foursomes et fourballs.

Son jumelage tristement célèbre avec Phil Mickelson en 2004 illustre parfaitement à quel point le tournoi ne se limite pas à être le meilleur golfeur.

Patrick Reed et Jordan Spieth ont été les derniers Américains à se brouiller en 2018, tandis que le capitaine Steve Stricker doit cette fois faire face à la querelle en cours entre Brooks Koepka et Bryson DeChambeau.

Les Américains ne s’entendent jamais

Poulter et ses camarades européens sont tout le contraire

Poulter, en revanche, se délecte de la gloire partagée. Footballeur enthousiaste à ses débuts, il comprend mieux que quiconque les exigences de la Ryder Cup.

Parlant de ses célébrations célèbres, folles et dérangées, que nous avons si souvent vues au fil des ans, il a dit un jour : « C’est un moment inspirant de pouvoir faire un putt et de partager cette passion avec tout le monde.

«C’est peut-être le footballeur que je voulais être de retour à l’époque. Une partie de l’équipe.

Footballeur dans l’âme, Poulter n’a pas beaucoup d’occasions de se frapper la poitrine et de célébrer avec ses coéquipiers dans l’environnement calme et solo du golf – cela ne lui convient pas vraiment.

Il a déjà porté un maillot d’Arsenal au championnat d’Abou Dhabi en 2006, suscitant de vives critiques, et les autorités ont par la suite interdit les maillots de football sur le parcours.

Seul Poulter ferait cela

Poulter aime même l’idée de porter un kit, se sentant partie de quelque chose de plus grand que lui, même si cela signifie pas de pantalon tartan farfelu.

C’est peut-être ce qui convertit le joueur de 45 ans d’un joueur moyen du Tour en un super-héros de la Ryder Cup.

Comme Michael Jordan au buzzer ou Serena Williams contre le point de championnat, les grands athlètes de tous les temps sont déterminés par leur capacité à performer sous la pression la plus intense.

Pensez à Didier Drogba en finale de coupe, à Tom Brady au Super Bowl ou à Woods dans un championnat majeur. Quand la chaleur monte, eux aussi.

Poulter prospère avec une foule hostile et une pression intense, au point où il est vraiment plus susceptible de faire un putt dans ces conditions. Et il le fait, à chaque fois.

.

Poulter est un joueur d’équipe rare dans un monde de loups solitaires

Bob MacIntyre a peut-être connu une excellente saison, mais Stricker préférerait de loin le voir descendre le 18e plutôt que Poulter alors que tout va bien dans le Wisconsin.

Il est techniquement le pire joueur de l’équipe de Padraig Harrington cette semaine, mais vous pouvez le garantir : les stars de Team USA prieront pour tout le monde sauf Poulter dimanche.

