Le fan de Liverpool, Daniel Craig, dit que Jurgen Klopp ferait un bon James Bond, mais le manager dit que s’il sortait de l’eau en short de bain, personne ne regarderait

Le fan de Liverpool, Daniel Craig, pense que Jurgen Klopp ferait un bon James Bond.

L’acteur, dont le permis de tuer est révoqué maintenant que la dernière édition de la franchise – No Time To Die – est sortie, a été interrogé par l’ancien défenseur des Reds Jamie Carragher sur son aptitude.

Craig n’a pas pu contenir son rire lorsque Carragher lui a demandé si Klopp était 007

Craig ne jouera plus James Bond, No Time To Die étant sa dernière apparition

Craig a ri et a répondu : « Je veux dire que je le vénère, alors oui.

« J’ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et vous voulez juste le suivre.

« Il y a quelques personnes que j’ai rencontrées au fil des ans comme ça.

« L’autre est [former Man United manager] Alex Ferguson en fait, mais je ne devrais pas vraiment le mentionner !

“[Klopp] est un chef. Donc je pense qu’il est vraiment bien au-delà de James Bond.

Craig, qui est né à Chester, est un grand fan de Liverpool

Il a été aperçu lors de matchs et lors de diverses tournées de pré-saison lorsqu’il ne filmait pas

“Pensez-vous que Jurgen Klopp ferait un bon James Bond ?!” ?? Jamie Carragher parle à 007, alias Daniel Craig alors que le dernier film de Bond No Time to Die sort au cinéma 🎬 pic.twitter.com/uxVpEl1OJD – Sky Sports News (@SkySportsNews) 1er octobre 2021

L’ancien manager du Borussia Dortmund est réputé pour sa personnalité contagieuse et a souri lorsque l’idée d’être le prochain James Bond lui a été proposée.

Klopp a reconnu les réalisations de l’acteur, mais il refuserait l’opportunité de succéder à Craig.

« Je serais un très mauvais James Bond ! Si je sortais de l’eau en short de bain, le monde entier s’éteindrait », a-t-il déclaré en référence à une scène de la première sortie de Craig en tant qu’espion au Casino Royale.

Klopp a plaisanté en disant qu’il ruinerait la franchise de films s’il devenait Bond

« C’est une belle histoire, je la regarderai toujours. Il doit sauver le monde et je dois aider Liverpool.

« J’ai eu la chance de rencontrer Daniel Craig à quelques reprises et il me manquera en tant que James Bond !

«Je suis heureux de le regarder et de le voir faire ce qu’il fait. En fait, il va me manquer en tant que James Bond pour être honnête. a déclaré l’homme de 54 ans.

