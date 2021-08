Le fan de Manchester United, Conor McGregor, montre son soutien à Sergio Ramos du Paris Saint-Germain, malgré le retour des Red Devils de Cristiano Ronaldo, et promet de battre Lionel Messi sur la riche liste de Forbes

in

Dans la semaine où Cristiano Ronaldo a démissionné pour Manchester United, le supporter des Red Devils Conor McGregor a promis son soutien au nouveau club de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain.

L’icône de l’UFC, dont les deux derniers combats ont été des défaites face à Dustin Poirier, a posté un message de soutien au PSG et à son ami Sergio Ramos sur Instagram.

Conor McGregor est un fan de Manchester United

L’international espagnol, Ramos, devait assister au dernier combat de McGregor, jusqu’à ce que son transfert au PSG ne gêne.

Le défenseur a signé pour les géants français du Real Madrid plus tôt dans cette fenêtre de transfert et, lorsqu’il a su qu’il ne pouvait pas regarder l’Irlandais, il a annoncé personnellement la mauvaise nouvelle à McGregor.

“Il m’a envoyé un message aujourd’hui en me disant qu’il devait signer pour un nouveau club et qu’il ne pouvait pas le faire”, a déclaré McGregor sur UFC Embedded.

Et l’amitié des deux superstars du sport ne semble pas avoir été affectée par ce coup, McGregor soutenant la nouvelle signature du PSG.

.

L’ami de McGregor, Sergio Ramos, a récemment signé pour le PSG

Il a également évoqué Messi, après son déménagement dans la capitale française, en postant plusieurs images de listes riches.

Et, malgré le gros coup d’argent de l’Argentin et sa propre jambe cassée, il pense qu’il peut toujours le rattraper sur la liste Forbes des athlètes les mieux rémunérés de l’année.

“Au Beverly Hills pour soutenir mon frère [Sergio Ramos] à [PSG], a-t-il posté.

.

McGregor pense qu’il peut battre Lionel Messi sur la riche liste Forbes cette année

« C’est fou comme cette équipe a ramassé tous ces joueurs incroyables, et aussi rapidement.

“[Lionel] Messi est sur 75 millions de dollars américains par an, à plat. Non compris l’approbation sur le dessus.

«Il sera difficile à battre cette année sur la liste Forbes sans un combat de plus dans le livre. Mais cela dit, ne comptez pas sur moi.

“Nous n’en sommes qu’au début de ce nouvel exercice Forbes depuis 2 mois et j’ai déjà le salaire de ses années en boîte hahahahahaha.”

.

Cristiano Ronaldo a re-signé pour les Diables Rouges cette semaine

McGregor est également un fan du rival de Messi, Ronaldo, étant un fan de United, qualifiant auparavant l’international portugais de “phénoménal” et “inspirant”.

«Cristiano est un athlète, une personne et un entrepreneur phénoménal. Sa discipline globale, son attitude perfectionniste et son dévouement à son métier sont inspirants et il a inspiré tant de jeunes enfants à jouer au football », a-t-il déclaré sur le site Web du club de Manchester United.

« C’est inspirant ! Nous sommes tous les deux des athlètes disciplinés au sommet de notre art.

