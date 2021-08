Le fan de Mario Kart 64 obtient un record du monde historique sur chaque parcours

Image : Nintendo

Le mois dernier, le coureur de longue date de Mario Kart 64, Daniel Burbank, est arrivé à deux records de chaque meilleur temps du jeu. Hier, il a décroché les deux derniers, devenant le premier joueur de l’histoire du jeu à détenir les 32 meilleurs temps simultanément. Bien que cela soit impressionnant en soi, c’est aussi un moment historique pour la communauté. Non seulement les gens tentent (et échouent) cet exploit depuis des années maintenant, mais les histoires de rivalités qui ont germé autour des tentatives sont même devenues virales grâce à tout le drame qui l’entoure.

“Je l’ai fait mec, allons-y”, a ensuite explosé Burbank sur son flux Twitch dans un clip partagé par le speedrun YouTuber SummoningSalt. « 32 enregistrements sur 32. C’est arrivé. C’est fini. C’est fini. C’est fini. C’est fini.”

Mario Kart 64 a 16 parcours. La communauté speedrunning suit le tour le plus rapide et trois temps au tour pour chacun d’entre eux, ce qui donne 32 catégories distinctes pour courir sur les parcours sans raccourcis. Après avoir finalement obtenu un temps de 1’55″07 sur Sherbet Land hier, Burbank a réussi à égaler le record existant du parcours établi par Matthias Rustemeyer. Il a également pu ajouter le dernier meilleur score dont il avait besoin sur son voyage sans précédent. Alors que 13 sur les 32 records sont des égalités, le reste est entièrement contrôlé par Burbank, ce qui lui confère la note convoitée de 1,0 (votre classement moyen dans chaque catégorie) parmi plus de 1 000 autres joueurs compétitifs de Mario Kart 64.

Mais ce fut une route longue et parfois controversée pour le champion 32/32. Il y a quelques années à peine, la communauté de speedrunning de Mario Kart 64 avait Matthias Rustemeyer essayant de devenir l’élu. Pendant des années, Rustemeyer a tenté de verrouiller chaque record pour lui-même, se classant souvent dans les 31 des 32 meilleurs temps nécessaires pour avoir la liste complète des records. Mais notoirement, Rustemeyer a continué à être contrecarré à la dernière seconde par l’un des autres meilleurs joueurs de la communauté.

Comme documenté en détail dans une vidéo séminale de SummoningSalt l’année dernière, une partie de ce qui a rendu la réalisation possible était qu’un certain nombre d’autres joueurs de Mario Kart 64 ont formé une alliance en 2013 pour essayer d’empêcher Rustemeyer de devenir la première personne à atteindre un liste complète des meilleurs temps. Il s’est avéré plus qu’efficace, avec des rivaux spécialisés dans certains parcours retirant des records du monde plus rapidement que Rustemeyer ne pouvait les battre.

Les tableaux ont été inversés en 2020 lorsque Burbank a commencé à faire sa propre course aux contre-la-montre et dans d’autres catégories de records. De manière controversée, Burbank a commencé à thésauriser les temps pour diverses catégories de speedrunning de Mario Kart 64 hors ligne, sans les télécharger au fur et à mesure. De cette façon, au lieu que ses rivaux puissent voir ses progrès et le défier au fur et à mesure qu’il attrapait les WR, il pouvait ne pas clarifier les temps enregistrés d’un seul coup et submerger les classements.

G/O Media peut toucher une commission

Une vidéo d’Abyssoft documentant la rivalité de longue date de Burbank et Rustemeyer discute longuement du mini-scandale. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une triche technique, certains membres de la communauté l’ont critiqué pour aller à l’encontre de l’esprit de transparence et de concurrence loyale. Burbank a publié ses propres excuses détaillées pour les temps de thésaurisation sur le forum Mario Kart 64.

“Est-ce que Dan va pouvoir faire ce que Matthias n’a pas pu et obtenir le 32/32?” SummoningSalt a écrit sur Twitter le mois dernier. « Ou est-il temps pour Matthias de se venger et de l’arrêter ? » En fin de compte, personne ne pouvait l’arrêter. Le dernier record affiché de Rustemeyer était de 1’55″07 le 23 juillet, le même que Burbank a égalé hier soir pour devenir une légende de Mario Kart 64.