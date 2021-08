Le fan de One Piece Miltiadis Tentoglou a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Miltiadis Tentoglou brandit sa médaille d’or après avoir remporté le saut en longueur hommes aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Patrick Smith (.)

Lorsque le sauteur en longueur grec Miltiadis Tentoglou a été présenté pour les Jeux olympiques de Tokyo, il est sorti avec des lunettes de soleil et s’est tenu fier devant le drapeau de son pays. Ce qu’il fit ensuite était inattendu : il se pencha et toucha le sol de son poing. Tous les fans de One Piece qui regarderaient reconnaîtraient immédiatement la référence.

Tentoglou allait remporter l’or, battant de justesse le favori, le Cubain Juan Miguel Echevarria. Félicitations à lui ! S’adressant à la presse grecque, Tentoglou a été interrogé sur la compétition. L’intervieweur n’a pas oublié de demander ce qui se passait avec la pose.

“Si vous savez, vous savez”, a répondu Tentoglou. “C’est de One Piece.” Le médaillé d’or a expliqué qu’il s’agissait de la pose Second Gear de Luffy. “C’est un pouvoir que Luffy a”, a-t-il ajouté et a rapidement répété la pose.

Miltiadis Tentoglou montre rapidement la pose de deuxième vitesse de Luffy lors d’une interview aux Jeux olympiques de Tokyo. Capture d’écran : SPORT24

Luffy est l’un des personnages japonais emblématiques mobilisés pour promouvoir les Jeux olympiques de Tokyo et vendre des produits dérivés. Cela ne semble pas être un marketing viral intelligent, mais plutôt un fan qui rend hommage en connaissance de cause. Faire la pose a du sens pour un athlète qui essaie de rassembler toute la puissance nécessaire pour gagner.

Voici comment le One Piece Wiki explique Second Gear :

Cette technique implique que Luffy accélère le flux sanguin dans toutes les parties du corps ou dans certaines parties du corps, afin de leur fournir plus d’oxygène et de nutriments. Cela le rend beaucoup plus rapide et plus puissant.

G/O Media peut toucher une commission

Vous pouvez regarder l’interview originale en grec ci-dessous.

Et avec les sous-marins.

Tentoglou est le dernier athlète à fusionner fandom avec l’or olympique. Comme Kotaku l’a signalé précédemment, l’athlète russe au pistolet à air comprimé et superfan de The Witcher, Vitalina Batsarashkina, a également remporté la première place de sa compétition avec un médaillon de Witcher accroché autour de son cou.

Ce qui distingue ces deux-là, ce n’est pas qu’ils sont fans d’anime ou de jeux. Ce n’est pas grave du tout. Au contraire, ils ont tous les deux affiché leur fandom de manière très publique alors qu’ils atteignent la gloire olympique.