Le fan des Cubs John Cusack est allé à un match des White Sox et c’est très bien

Dimanche, au milieu de la seule victoire des Chicago White Sox en American League Division Series contre les Astros de Houston, Adam Amin, l’homme de jeu de FS1, a fait une déclaration sur la culture du hot-dog dans la ville des vents qui pourrait figurer parmi les meilleures contributions à le discours (étonnamment au vitriol).

« Vous pouvez mettre du ketchup sur des hot-dogs à Chicago », a proclamé Amin, un natif de Chicago. « Personne n’est contre ça. Mais vous ne pouvez pas le mettre sur un hot-dog de style Chicago et l’appeler un hot-dog de style Chicago. C’est si simple. »

J’en parle parce que peu de temps après que les White Sox ont remporté une victoire de 12-6 dans le match 3, John Cusack, un fan des Cubs de Chicago, a été appelé pour avoir osé assister à un match éliminatoire sur le côté sud, ravivant l’autre débat favori de la ville : que sont les les règles quand on vit dans une ville avec deux équipes de baseball historiques ?

Un fan des Cubs peut-il encourager les White Sox ou vice versa ? Dites-nous pourquoi ou pourquoi pas. pic.twitter.com/0YQR7IZ1iA – Chicago Sun-Times (@Suntimes) 12 octobre 2021

C’est un sujet tendu entre les Cubs et les purs et durs des Sox. Celui qui est devenu le courant dominant lors de la victoire des Sox ‘World Series en 2005, a de nouveau relevé la tête lorsque les Cubs ont remporté le titre en 2016 et a maintenant vu la balance pencher vers les fans des Sox. Chaque camp profite de temps en temps des hauteurs. Le problème n’a jamais été d’accepter deux clubs de baseball gagnants et motivés par la personnalité partageant une ville. C’est qu’une sous-section plus petite mais bruyante de la base de fans de chaque équipe A BESOIN de cette hauteur. Plutôt que de se demander pourquoi, la réaction immédiate est de forcer le reste de la ville à prendre parti alors que le cycle recommence.

Vissez ça.

Les Cubs 2016 étaient sans doute l’équipe de baseball la plus agréable que j’aie vue. Même en tant que fan de longue date des Sox, je ne pouvais pas m’empêcher de regarder Javier Baez perfectionner sa magie, Kris Bryant atteindre son potentiel de MVP et Jon Lester honorer un contrat de plus de 100 millions de dollars.

Cela ne m’a pas moins fait aimer les Sox. Aucune des 84 défaites des South Siders cette année-là n’a été plus facile à encaisser parce que les Cubs ont construit une équipe amusante. Le fait de savoir que le trophée du commissaire était passé dans les bars du côté nord cet hiver-là ne m’a pas fait ignorer les Sox en se tournant vers une reconstruction complète. Les Cubs viennent de me donner une autre équipe sur ma télévision tous les soirs qui jouait avec passion, joie et théâtralité. Qui ne voudrait pas regarder ça ?

Ouais et alors ? J’aime les deux équipes et j’ai fait un film des Sox blancs avec 8 hommes – j’ai droit 🙂 https://t.co/kVDxAqFzDp – John Cusack (@johncusack) 23 septembre 2017

Les fans des Cubs et des Sox sont tous deux trop prompts à se faire honte pour admettre que l’équipe adverse a construit quelque chose d’indéniable. Tim Anderson, Luis Robert et Jose Abreu sont tout aussi amusants que les stars des Cubs 2016, quoique de manières très différentes. Il n’est pas nécessaire de se critiquer pour le reconnaître.

Ce n’est pas parce que votre allégeance appartient à une équipe que vous ne pouvez pas en embrasser une autre si elles ne jouent pas les unes contre les autres.

En essayant d’enraciner les deux dans ce scénario, eh bien, vous pourriez aussi bien mettre du ketchup sur un hot-dog et l’appeler à la Chicago.

