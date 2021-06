Le fan des Rangers Tom Stoltman remporte l’homme le plus fort du monde alors qu’Eddie Hall félicite le premier champion écossais

Ceux d’entre vous qui préfèrent consommer l’homme le plus fort du monde à Noël voudront peut-être détourner le regard maintenant !

C’est parce que le champion 2021 a été révélé et que l’Écosse a son tout premier homme le plus fort du monde sous la forme géante de Tom Stoltman.

Stoltman est le premier homme le plus fort du monde d’Écosse

L’homme fort de 6 pieds 8 pouces a remporté la victoire à Sacramento, en Californie, devant son rival Brian Shaw dans ce qui était une bataille passionnante entre les deux.

Stoltman et Shaw, quadruple champion, se sont retrouvés face à face ce week-end.

L’Écossais avait mené avant que son rival américain ne le rattache au tirage au sort – battant son propre record avec un lancer de 7,75 mètres.

L’événement final était les Atlas Stones, quelque chose qui est la spécialité de Stoltman – il détient les records de la pierre la plus lourde soulevée à 286 kg et aussi le temps le plus rapide, établissant le record de 16,01 secondes à l’homme le plus fort de Grande-Bretagne en 2020.

Il a terminé l’épreuve en 20,21 secondes pour lui offrir la victoire au classement général.

L’ancien champion Eddie Hall a félicité le joueur de 28 ans pour sa victoire.

En publiant une photo sur Instagram, il a écrit: “Félicitations massives à @tomstoltmanofficial officiellement l’homme le plus fort du monde 2021.”

@eddiehallwsm

Eddie Hall a félicité Stoltman pour avoir remporté le titre

Après avoir gagné, Stoltman a déclaré : « Il y a quelques années, j’ai dit à Eddie Hall que j’avais fait une promesse à ma mère et en 2021, je suis l’homme le plus fort du monde.

« Un immense respect pour Brian Shaw, je l’ai vu grandir et quelle bataille nous avons eue ce week-end. »

Eddie Hall a ajouté : « Je l’ai appelé il y a trois ans. Je te l’ai dit, tu allais être l’homme le plus fort du monde.

« Je ne peux pas croire que nous sommes ici maintenant et que le rêve est devenu réalité. La promesse à ta mère a été faite.

Stoltman, qui est également autiste et a souvent parlé de ce que c’est que de vivre avec, a participé à l’événement avec son frère aîné Luke – cinq fois vainqueur de l’homme le plus fort d’Écosse.

Il est également un grand fan des Rangers et tweete régulièrement des photos de lui portant son maillot de club.

Les champions écossais de Premiership lui ont également adressé leurs félicitations sur Twitter.